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Ekmekler artık ambalajlı satılacak

Korona virüs salgın önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

26.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:06
Korona virüs salgın önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. fırınlardan ekmek satışına ambalaj şartı getirildi. İlgili kurumlara gönderilen genelgede salgının devam ettiği süre içinde gerekli kurallara uyulması istendi. Bu kapsamda ekmek artık kağıt ya da plastik ambalajla satılacak. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının, ürünün rutubetinin bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca görülmüyor. Ayrıca pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerini satamayacak.
(İHA) Ekmekler artık ambalajlı satılacak

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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Ekmekler artık ambalajlı satılacak

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