Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ekmekler el değmeden vatandaşlara ulaşıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir ekmek fırını aldığı makine ile ekmekleri el değmeden vatandaşlara ulaştırıyor.

26.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:24
Ekmekler el değmeden vatandaşlara ulaşıyor
Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde bir ekmek fırını aldığı makine ile ekmekleri el değmeden vatandaşlara ulaştırıyor.

Safranbolu'da hizmet veren ekmek fırını yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yeni bir makine alarak ekmekleri poşetlemeye başladı. Fırında pişirilen ekmekler, soğuduktan sonra el değmeden makinede poşetlenerek tezgahlara konuluyor ve daha sonra müşterilere ulaştırılıyor. Fırın sahibi Ahmet Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaya yeni başladıklarını söyledi.

Uluslararası bir salgın haline gelen korona virüsle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devletin tüm kademelerinin önlemleri aldığını ifade eden Şahin, "Bizde Safranbolu Seçkin Ekmek Fabrikası olarak 25 yıllık tecrübemizle korona virüsle yapılacak olan mücadele kapsamında ekmeklerimizi el değmeden otomatik paketleme sistemiyle poşetleyip müşterilerimize sunuyoruz. Kullandığımız gıda jelatinidir, ekmeklerimiz soğuduktan sonra el değmeden müşterilerimize ulaşıyor. Firma olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de bu beladan tez zamanda kurtulur. Önemli olan tüm halkımızın günlük tüketimi olan ekmeğimizin daha hijyenik, sağlıklı şartlar içerisinde sofralarımıza ulaşması. Çünkü başta firma sahibi olarak ben bu mamulü kendi çocuklarımla birlikte sofrada yiyoruz. Tüm fırıncı esnaflarımızın da buna dikkat ettiğini görüyoruz. Bu sürecin içerisinde ne yakın zamanda Türkiye'nin üzerinden bu kara butları atlatarak daha ferah huzurlu günlere kavuşmak dileğiyle" dedi.

Müşteriler de ekmek fırının yapmış olduğu uygulamadan dolayı memnun olduklarını belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ekmekler el değmeden vatandaşlara ulaşıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Haberler
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:26: Van'da üretilen dezenfekte cihazına yoğun ilgi - Haber 17:26: Derebucak'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü vatandaşlara ceza - Haber 17:26: Kaymakam Şenay'dan halk pazarında inceleme - Haber 17:26: UlaşımPark, otobüslerinde yoğunluğa izin vermiyor - Haber 17:25: Zeytinburnu'nda kaçak maske imalathanesine baskın - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber 16:00: Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler