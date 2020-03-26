Ekmekler 'El değmeden' vatandaşlara ulaşıyor

KARABÜK - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde bir ekmek fırını aldığı makine ile ekmekleri el değmeden vatandaşlara ulaştırıyor.

Safranbolu'da hizmet veren ekmek fırını yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yeni bir makine alarak ekmekleri poşetlemeye başladı. Fırında pişirilen ekmekler, soğuduktan sonra el değmeden makinede poşetlenerek tezgahlara konuluyor ve daha sonra müşterilere ulaştırılıyor. Fırın sahibi Ahmet Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaya yeni başladıklarını söyledi.

Uluslararası bir salgın haline gelen korona virüsle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devletin tüm kademelerinin önlemleri aldığını ifade eden Şahin, "Bizde Safranbolu Seçkin Ekmek Fabrikası olarak 25 yıllık tecrübemizle korona virüsle yapılacak olan mücadele kapsamında ekmeklerimizi el değmeden otomatik paketleme sistemiyle poşetleyip müşterilerimize sunuyoruz. Kullandığımız gıda jeletinidir, ekmeklerimiz soğuduktan sonra el değmeden müşterilerimize ulaşıyor. Firma olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye 'de bu beladan tez zamanda kurtulur. Önemli olan tüm halkımızın günlük tüketimi olan ekmeğimizin daha hijyenik, sağlıklı şartlar içerisinde sofralarımıza ulaşması. Çünkü başta firma sahibi olarak ben bu mamulü kendi çocuklarımla birlikte sofrada yiyoruz. Tüm fırıncı esnaflarımızın da buna dikkat ettiğini görüyoruz. Bu sürecin içerisinde ne yakın zamanda Türkiye'nin üzerinden bu kara butları atlatarak daha ferah huzurlu günlere kavuşmak dileğiyle" dedi.

Müşteriler de ekmek fırının yapmış olduğu uygulamadan dolayı memnun olduklarını belirtti.

Kaynak: İHA