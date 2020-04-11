Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ekmekler fırın araçları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla dağıtılacak

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının fırınların dağıtım araçları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla giderileceğini bildirdi.

11.04.2020 03:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:28
Ekmekler fırın araçları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla dağıtılacak
İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının fırınların dağıtım araçları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla giderileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde bulunan vatandaşların ekmek ihtiyacının başta fırınların kendi araç ve personeli tarafından giderileceğini açıkladı. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla da ekmek dağıtımlarının yapılabileceğini bildiren İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin 81 il valiliğine talimat gönderdi. Söz konusu talimata göre, vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda öncelikle fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla da halka ekmek dağıtımı yapılacak. Gerek duyulması halinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından da faydalanılacağı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler Haberler
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geldi
İstanbul’da koronavirüsü yenen hastalar ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da koronavirüsü yenen hastalar ilk kez görüntülendi
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Haberler
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Haberler ›› Güncel ››Ekmekler fırın araçları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla dağıtılacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:00: Erzurum'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - Haber 03:58: Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu - Haber 03:49: BEYOĞLU'NDA YABANCI BASIN MENSUPLARININ EVİNDE YANGIN - Haber 03:46: Beyoğlu'nda tarihi binada yangın - Haber 03:32: İtfaiyeden kumru kurtarma seferberliği - Haber 00:30: İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 22:50: Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı - Haber 11:24: Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı - Haberler