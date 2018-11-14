Ekmeklerini" Soğandan Çıkarıyorlar

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:58



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:58

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyünde ev hanımları, sokakta soğan soyarak ailelerinin geçimine katkı sağlıyor.Çevre illerden firmaların getirdiği soğanlar, köyde kadınlar tarafından soyularak yine aynı firmalarca işlendikten sonra yurt dışına gönderiliyor.Kadınlara soydukları soğan için çuval başına para ödeniyor.Kırca köyü muhtarı Abdullah Başaran, soğanların Bursa, Eskişehir ve Ankara'nın Polatlı ilçesinden fabrikalar aracılığıyla getirildiğini söyledi.Köyde soğanların kadınlar tarafından çuvalı 4,5 liradan soyulduğunu belirten Başaran, "Bunları firmalar işleyerek ihracata gönderiyor. Kışın köyde bir gelir olmadığı için kadınlar bu işi yapıyor. Şu anda 100'ün üzerinde kadın, aile bütçesine katkı sağlamak için soğan soyuyor. Yazın kiraz işimiz var, kışın da bu işi yapıyorlar." diye konuştu."Dondurulmuş olarak ihraç ediliyor"Yapılan işin zor olduğuna işaret eden Başaran, "Soğanları soyarken gözleri yanıyor ama sonuçta ekmek parası, gözleri yansa da soyuyorlar soğanları. Kadınlarımız kapılarının önünde hem bu işi yapıyorlar hem de sohbet ediyorlar." dedi.Bir kadının günde en fazla 10-12 çuval soğan soyduğunu aktaran Başaran, "Ay sonunda ne kadar soyduysa fabrika tarafından parası ödeniyor. Burada kadınlarımız tarafından soyulan soğanlar, Bursa'daki firmalarca halka veya kare şeklinde işlenerek, çeşitli gramajlarda paketlenip dondurulmuş gıda olarak yurt dışına ihraç ediliyor." şeklinde konuştu.Köylülerden 64 yaşındaki Emine Avşar, Eskişehir'den getirilen soğanları evinin önünde komşuları ile soyduğunu, böylece para kazandıklarını ifade etti.Köyde işleri bittikten sonra boş durmaktansa soğan soyarak gelir elde ettiklerini söyleyen Avşar, "Bu işten memnunuz. Evimize katkı olsun diye yapıyoruz. Günlük 10 çuval soyuyoruz. Oradan aldığımız parayla yağımızı, tuzumuzu, ne eksiğimiz varsa alıyoruz. İşimizi yaparken, komşularımızla da muhabbet ediyoruz." ifadelerini kullandı."Çocuklarımıza harçlık veriyoruz"Ayşe Yanar da yaptıkları iş zor olsa da bunu eğlenceli hale getirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:"Bir çuval soğanı 4,5 liradan soyuyoruz. Parası çok az ama ne yapalım. Boş oturmaktansa aldığımız parayla mutfak masrafına katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımıza harçlık veriyoruz. Burada muhabbetimiz de çok güzel. Ben def çalarım, türküler söyleriz. Katmer pişirir, çay içeriz. Çok güzel bir ortam var. Soğan işinden sonra da mandalina soyacağız."