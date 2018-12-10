10 Aralık 2018, 20:32
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Ekmekten Çıkan Cisim, Şaşkınlığa Uğrattı

Antalya'da yaşayan bir kişi, fırından aldığı ekmeğin içinden çıkan cisim ile şaşkınlık yaşadı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan bir kişi, sabah kahvaltısı için sofraya koyduğu ekmeğin içinden çıkan cisim ile şaşkınlık yaşadı.

EKMEĞİN İÇİNDEN ÇIKAN CİSİM ŞAŞKINLIĞA UĞRATTI

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Ertuğrul M., sabah kahvaltı yapmak için ilçede bulunan bir fırından ekmek aldı. Kahvaltı hazırlıklarının ardından sofraya oturan ve ekmeği ikiye bölen genç, ekmeğin içerisinde gördüğü cisim ile şaşkınlık yaşadı. Cismin ne olduğunu bilmediğini belirten genç, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞINA ŞİKAYET ETMEYE HAZIRLANIYOR

Fırın hakkında gereğinin yapılmasını isteyen genç, "Hayatımda ilk defa gördüm. Bunun gereğinin yapılmasını istiyorum. Allah'tan yemedim. Çok değişik bir cisimdi. Bu kadar pis bir şey görmedim. Konuyu CİMER'e de yazacağım. Konunun peşini bırakmayacağım." dedi.

Sabah,Aksu,Antalya
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:32



YORUMLAR (4)
FİRİNCİ: Gecen günlerde fare kuyrugu cikmisti, simdi taniyamadigin bir cisim yani ne bekliyordun Cumhuriyet altinimi bekliyordun.
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CAHİLLL: YAV HE HE bugune kadar kaç defa aldığın ekmek bozuk çıktı..Tabi ekmeğin içinden para çıksa böyle konuşmazsın
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HAKKI DAYI: Konuyu merkele şikayet etmekte fayda var,,o kesinlikle halleder.
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CAHİLLL: Cimer yetmez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gidin...Gariban emekçilere karşı ancak hakkınızı ararsınız..Çalışan işci bir hata yapmış onları işten atalım fırınada kilit vuralım..bırakın bu işleri
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  • YAV HE HE : Gariban emekçilerinde biraz temiz olsun. Elalem marsa gidiyor biz hala pislik içerisinde yaşıyoruz.
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