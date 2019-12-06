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Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın

YOZGAT'ta, MHP İstanbul eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan eski evde yangın çıktı.

06.12.2019 21:47 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:47Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın

YOZGAT'ta, MHP eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan eski evde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Akşam saatlerinde Kent merkezi İstanbulluoğlu Mahallesi'nde, Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde, yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Mahalle Muhtarı Erdoğan Deniz, evin boş olduğunu söyleyerek, "Bugün yangın çıktı, kundaklanmış olabilir" dedi. Muhtar Deniz, evin yandığını İhsanoğlu ailesine bildirdiklerini söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul, MHP, Güncel

Kaynak: DHA

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