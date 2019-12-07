Haberler » Güncel » Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı - Haber

Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı

Yozgat'ta, MHP İstanbul eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan eski evde yangın çıktı. Mahalle muhtarı, söz konusu yangınla ilgili "Kundaklanmış olabilir" açıklamasında bulundu.

07.12.2019 00:25 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:39

MHP İstanbul eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 'ta bulunan evinde yangın çıktı.

Akşam saatlerinde Kent merkezi İstanbulluoğlu Mahallesi'nde, Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde, yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

"KUNDAKLANMIŞ OLABİLİR"

Mahalle Muhtarı Erdoğan Deniz, evin boş olduğunu söyleyerek, "Bugün yangın çıktı, kundaklanmış olabilir" dedi. Muhtar Deniz, evin yandığını İhsanoğlu ailesine bildirdiklerini söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı

Ekmeleddin İhsanoğlu, Yozgat, MHP, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:54 Sudan Yemen'deki askerlerini çekecek - Haber
00:51 Demir yüklü tır şarampole devrildi - Haber
00:48 FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında karar - Haber
00:44 ABD Kongresinden Filistin-İsrail meselesinde "iki devletli çözüme" destek tasarısı - Haber
00:40 GÜNDEM ÖZETİNE - Haber
00:25 Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı - Haber
23:24 Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim - Haber
23:05 Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler - Haber
22:49 Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi - Haber
22:46 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı - Haber
7.12.2019 01:08:44