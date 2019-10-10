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EkoAvrasya yönetiminden Rektör Kalan'a ziyaret

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

10.10.2019 16:18EkoAvrasya yönetiminden Rektör Kalan'a ziyaret
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette EkoAvrasya'nın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Rektör Kalan, Başkanı Hikmet Eren nezdinde Türkiye'nin bölge ülkeleri arasında özellikle eğitim, kültür ve ticaret alanlarında devam eden ilişkilerin daha güçlü bir yapıya kavuşturulabilmesi ve sürdürülebilmesi için gösterdikleri katkıyı sürdürmeleri konusunda EkoAvrasya Yönetimi'ne çalışmalarında başarılar diledi. - ANTALYA

Hikmet Eren, Avrasya, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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