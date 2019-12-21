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Ekoköy'de fidanlar toprakla buluştu

Mamak'ın prestij projelerinden biri olacak olan Ekoköy'ün ilk etabında 400 meyve ağacı toprakla buluştu.

21.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:57 Ekoköy'de fidanlar toprakla buluştu
'ın prestij projelerinden biri olacak olan Ekoköy'ün ilk etabında 400 meyve ağacı toprakla buluştu.

Ekoköy projesinin ilk fidanını diken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Seçim öncesi Mamaklılara verdiğimiz sözleri sırasıyla yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Mahallesi'nde 25 bin metrekarelik alanda 2 etap halinde hayata geçecek proje ile hem eko turizmi canlanacak hem de doğal güzelliğe sahip bu özel yer toprak kokusunu özleyenlerin yeni adresi olacak.

Proje kapsamında inşa edilecek atölyelerde doğal ürünlerin imal edileceğini ifade eden Köse, "Uygun fiyatlı ve taze ürünleri, oluşturacağımız satış noktalarında tüketiciyle buluşturacağız. Öğrencilere tarım eğitiminin verileceği, evcil hayvanların da yer alacağı Ekolojik Köyümüzde, dinlenme ve çocuk oyun alanları, sera alanı, meyve bahçeleri olacak. Sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görülen eko turizm ile vatandaşlarımız hem doğal ürünlere daha rahat ulaşabilecek hem de özlem duyduğu köy ortamının keyfini Mamak'ta yaşayabilecek. Aynı zamanda bölge ekonomisinin canlandırılması da katkıda bulunacak" dedi. - ANKARA

Murat Köse, Gökçeyurt, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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