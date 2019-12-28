Haberler » Spor » Ekol Göz Menemenspor: 1-0 - Spor

Ekol Göz Menemenspor: 1-0

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Hüseyin Aylak (xx), Bersan Duran (xx)ALTINORDU: Erhan (xxx) - Kerim (xxx), Sinan (xxx), Ravil (xx), Ufuk (xx), Hüseyin Atakan (xx), Oğulcan (xx), Okan (xx) Dk. 72 Burak xx), Muhammed (xx) (Dk. 85 Yusuf), Anıl (xx) (Dk.

28.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:08 Ekol Göz Menemenspor: 1-0

STAT: Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Hüseyin Aylak (xx), Bersan Duran (xx)

ALTINORDU: Erhan (xxx) - Kerim (xxx), Sinan (xxx), Ravil (xx), Ufuk (xx), Hüseyin Atakan (xx), Oğulcan (xx), Okan (xx) Dk. 72 Burak xx), Muhammed (xx) (Dk. 85 Yusuf), Anıl (xx) (Dk. 62 Onur Taha xx), Yasin (xx)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xx) - Canberk (x) (Dk. 79 Olatunbosun x), Ali Keten (x) Dk. 77 Diakite x), Ercan (x), Alberk (xxx), Murat Erdemir (xx), Taşkın (xx), Tayfun (xx), Mustafa (xx), Mehmet (x) (Dk. 70 Hüseyin x), Ali Özgün (x)

GOL: Dk. 22 (P) Okan ( )

KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Ercan (Menemenspor)

SARI KARTLAR: Kerim, Okan, Erhan (Altınordu), Ercan, Ali, Tayfun, Diakite (Menemenspor)

TFF 1 Lig'de ilk yarının son haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu evinde çıktığı İzmir derbisinde zirve yarışı veren Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup etti. Altınordu'nun tek golünü 22'nci dakikada penaltıdan Okan attı. Bu sonuçla Altınordu devre arasına 18 puanla girerken, 10 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Menemenspor 28 puanda kaldı. 26 Aralık'ta 96. kuruluş yıldönümü kutlayan Altınordu sahaya, "Asalet ve Onurla 96. Yıl" yazılı bir pankartla çıktı.

7'nci dakikada konuk ekibin atağında Tayfun'un pasıyla buluşan Ali Özgün'ün aşırtma vuruşunda savunmada Ravil son anda golü önledi.

19'uncu dakikada kalesini terk eden Menemen kalecisi Selmani'nin hatasında topu önünde bulan Atakan'ın vuruşunda Alberk topu çizgiden çıkardı.

22'nci dakikada ceza sahasında Ercan'la girdiği ikili mücadelede Kerim yerde kaldı. Hakem Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Okan, Altınordu'yu öne geçirdi: 1-0.

26'ncı dakikada Taşkın'ın sol çaprazdan kullandığı frikikte top üst direkte patladı.

40'ıncı dakikada soldan Ufuk'un sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

İlk yarı Altınordu'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada ev sahibi ekipten Yasin'in sağ çaprazdan yerden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

57'nci dakikada Menemenspor'dan Alberk'in ceza sahası dışından düzgün vuruşunda kaleci Erhan topu kornere tokatladı.

78'inci dakikada Alberk soldan kesti, Hüseyin'in kafa şutunda top kaleyi bulmadı. 

87'nci dakikada Olatunbosun ceza sahası dışından vurdu, köşeye giden topu Erhan müthiş bir refleksle çıkardı.

90+4'üncü dakikada Altınordulu Onur Taha'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Ercan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Altınordu maçı 1-0 kazandı.


- İzmir

Kutluhan Bilgiç, Altınordu, Bornova, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:13   Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp - Spor
22:10   Cengiz Deniz Spor Kulübü İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası yapıldı - Spor
22:07   SPOR Fenerbahçe, Rize'ye geldi - Spor
22:01   Galatasaray, Antalyaspor'u farklı geçti - Spor
21:58   Süper Lig: Galatasaray: 5 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Spor
21:17   Okan Buruk: Arda Turan için yeni sayfa açmak iyi olabilir - Spor
21:03   Galatasaray taraftarı Tarık Çamdal'ı protesto etti - Spor
20:45   Taylan Antalyalı, gösterdiği performansla göz doldurdu - Spor
19:56   F.Bahçe, TFF ve MHK'den hakemlerin sorgulanıp sorgulanmadığının açıklamasını istedi - Spor
19:36   Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti - Spor
28.12.2019 22:16:22