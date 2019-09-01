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Ekol göz menemenspor: 1 - 1

STAT: Necmi Kadıoğlu HAKEMLER: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Anıl UstaFATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Alparslan, Arif (Dk. 90 Sercan Yıldırım), Barış, Dobrovoljc, Brahim Darri, Ramazan, Erkan Zengin (Dk. 85 Mervan Çelik), Barış, Silva (Dk.

01.09.2019 22:05 Ekol göz menemenspor: 1 - 1

STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Anıl Usta
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Alparslan, Arif (Dk. 90 Sercan Yıldırım), Barış, Dobrovoljc, Brahim Darri, Ramazan, Erkan Zengin (Dk. 85 Mervan Çelik), Barış, Silva  (Dk. 70 Çağrı) Emeghara
EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani -  Alberk, Diakite, Semih, Trtovac, Taşkın, Mustafa, Galip Güzel (Dk. 59 Tayfun Aydoğan), Muhammed, Hüseyin, Sangare (Dk. 60 Sikiru)
GOLLER: Dk. 52 Ramazan (Fatih Karagümrük) - Dk. 86 (P) Taşkın
SARI KARTLAR: Emeghara, Arif, Ramazan, Barış (Fatih Karagümrük) - Muhammed Ali, Mustafa, Taşkın, Alberk (Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Ekol Göz Menemenspor'i konuk etti. Karşılaşmada ev sahibi Fatih Karagümrük 52'nci dakikada Ramazan Civelek'in golüyle 1-0 öne geçti. Ekol Göz Menemenspor'da Taşkın Çalış, 86'ncı dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 1-1.



Sercan Yıldırım, Necmi Kadıoğlu, Mervan Çelik, Spor

Kaynak: DHA

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