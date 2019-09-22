Ekol göz menemenspor: 3-0

STAT: Eskişehir Yeni

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xxx), Murat Şeker (xxx), Hakan Karabalcık (xxx).

ESKİŞEHİRSPOR: Melih (xx) - Mehmet (xxx), Cemali (xx), Berkay (xxx), Erdal (xxx), Milinkovic (xxx) (Dk. 87 İbrahim Halil x), Furgan (xx) (Dk. 82 Kıvanç xx), Sekidika (xx), Mehmet Özcan (xx), Sissoko (xxx), Emre (xxx) (Dk. 89 Mete x)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xx) - Trtovac (xx), Alberk (xx), Diakite (xx), Taşkın (xx), Mehmet (xx), Halil (xx) (Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu xx), Galip (xx) (Dk. 56 Murat Erdemir x), Muhammed (xx) (Dk. 80 Ali Özgün x), Sangare (xxx), Hüseyin (xx)

GOLLER: Dk. 58 Emre Güral, Dk. 76 Milinkovic, Dk. 81 Sissoko ( Eskişehirspor )

SARI KARTLAR: Cemali Sertel, Emre Güral, Hakan Arslantaş (kulübede) (Eskişehirspor) - Halil İbrahim Sönmez, Galip Güzel, Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Hüseyin Çolak (Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'in 5'nci haftasında Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 mağlup etti.

20'nci dakikada sağdan Milinkovic'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Emre'nin vuruşu az farkla dışarı çıktı.

27'nci dakikada Emre'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Milinkovic'in vuruşu kale direğine çarparak dışarı çıktı.

36'ncı dakikada Milinkovic'in serbest vuruşunda ceza sahası altı pas üzerinde Erdal'ın kafa vuruşu direkten döndü. Erdal ikinci vuruşunda topu ağlarla buluşturdu ancak gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

49'uncu dakikada Mehmet Feyzi'nin ortasına altı pas üzerinde Emre topu ıskalayınca takımını mutlak bir golden etti.

52'nci dakikada serbest vuruştan gelen topa ceza sahasında Taşkın'ın kafa vuruşu dışarı çıktı.

58'inci dakikada Sissoko'nun ceza sahasına verdiği ara pasla topla buluşan Emre, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

76'ncı dakikada Sissoko'nun soldan ortasına altı pas üzerinde Milinkovic dokunarak topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

81'inci dakikada Emre Güral'ın ara pasında topla buluşan Sekidika, kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 3-0.