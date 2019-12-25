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Ekol Göz Menemenspor, devreyi galibiyetle kapamak istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un Teknik Direktörü Cenk Laleci, Altınordu karşısında da kazanarak ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlamak istediklerini söyledi.

25.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:00 Ekol Göz Menemenspor, devreyi galibiyetle kapamak istiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un Teknik Direktörü Cenk Laleci, karşısında da kazanarak ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlamak istediklerini söyledi.
Cenk Laleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2-1 kazandıkları karşısında iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, oyuncularını tebrik etti.
Altınordu maçı için de moral kazandıklarını kaydeden Laleci, şöyle konuştu:
"Altınordu iyi bir takım. Oyun sistemi olan bir takım. Onlar da bir çıkış içindeler ve yukarıya tırmanmak için bir çıkış yolu arıyorlar. Biz de yerimizi perçinlememiz için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Haftalarca Altınordu'nun tüm maçlarını izleme fırsatımız oldu. Dersimize iyi çalıştık, iyi analiz ettik. Hafta içinde hazırlıklarımızı doğru yapacağız ve Allah'ın izniyle 3 puanı hanemize yazdırıp, bu devreyi ikinci sırada bitireceğiz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Altınordu, Spor

Kaynak: AA

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