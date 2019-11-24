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Ekol Göz Menemenspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0

STAT: İlçeHAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Kemal Elmas (xx), Gökhan Memişoğlu (xx)EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Ali Keten (xx), Trtovac (x) (Dk. 46 Semih xx), Ercan (xxx), Alberk (xxx), Murat Erdemir (xxx), Taşkın (xx), Muhammed (xx), Mustafa (xxx) (Dk. 90 Sikiru), Mehmet Boztepe (xx) (Dk.

24.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:38Ekol Göz Menemenspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0

STAT: İlçe

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Kemal Elmas (xx), Gökhan Memişoğlu (xx)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Ali Keten (xx), Trtovac (x) (Dk. 46 Semih xx), Ercan (xxx), Alberk (xxx), Murat Erdemir (xxx), Taşkın (xx), Muhammed (xx), Mustafa (xxx) (Dk. 90 Sikiru), Mehmet (xx) (Dk. 75 Ali Özgün xxx), Hüseyin (xx)

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Vukovic (x) - Okan (xx), Oğuzhan (x), Glumac (xx), Doğa (x), Hodzic (x) (Dk. 86 Ezeh), Serdar (xx), Furkan (x) (Dk. 75 Batuhan x), Otoo (x), Halil (xx), Anıl (x) (Dk. 66 Malle x)

GOL: Dk. 84 Ali Özgün (Menemenspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Taşkın (Menemenspor), Sezer ( )

TFF 1'nci Lig'de milli aradan önce deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yenerek tırmanışını sürdüren Ekol Göz Menemenspor, zirve adaylarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor evinde tek golle geçerek, Play-Off potasına yerleşti: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 84'üncü dakikasında ağları havalandıran Ali Özgün, İzmir ekibine 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Menemenspor puanını 20 yapıp 5'inci sıraya çıktı, Balıkesirspor 18 puanda kalarak şampiyonluk mücadelesinde ağır yara aldı.

17'nci dakikada Ali Keten'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Hüseyin'in kafa vuruşunda top üst direğin dibinden dışarı gitti.

44'üncü dakikada  soldan Mehmet Boztepe çalımlarla ceza sahasına girdi. Çaprazdan sert şutunda sonuç çıkmadı.

61'inci dakikada sağdan Okan'ın ortasında ceza alanı içinde topu önünde bulan Otto'nun şutunda kaleci Selmani mutlak gole için vermedi.

65'inci dakikada Muhammed Ali'nin sağdan ortasında altı pasın içinde Murat Erdemir'in şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

66'ncı dakikada Mehmet Boztepe'nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

84'üncü dakikada Menemenspor öne geçti. Ercan'ın savunmadan ileriye gönderdiği topu iyi takip eden Ali Özgün ceza alanı içinde sert bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Maçı 1-0 Ekol Göz Menemenspor kazandı.



Suat Arslanboğa, Balıkesirspor, Boztepe, Spor

Kaynak: DHA

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