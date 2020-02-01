Ekol Göz Menemenspor - Fatih Karagümrük: 0-1

STAT: Menemen İlçe
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemil Tunç (xx)
EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (x) - Trtovac (xx), Ali Keten (xx), Ercan (xx), Rıdvan (xx), Mustafa Çeçenoğlu (xx), Ali Doğan (xx), Mehmet Boztepe (x) (Dk. 66 Samed Ali x), Murat Erdemir (x) (Dk. 79 Özkan x), Tayfun (xx), Ali Özgün (x) (Dk. 76 Hüseyin x)
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut (xxx) - Alparslan (xx), Dobrovoljc (xx), Barış (xx), Ramazan (xx), Lawal (xx), Darri (x) Dk. 64 Emeghara x), Zeki (x), Sabo (xx), Jorquera (xx) (Dk. 90+1 Fatih
), Ahmet Aras (x) (Dk. 86 Koray)
GOL: Dk. 76 Sabo (Karagümrük)
SARI KARTLAR: Ercan, Tayun (Menemenspor) - Barış, Lawal, Dobrovoljc (Karagümrük)
TFF 1'inci Lig'de Altınordu, Giresunspor ve Hatayspor maçlarını kaybedip play-off potasından çıkan Ekol Göz Menemenspor, evinde Fatih Karagümrük'e de yenilerek düşüşünü sürdürdü: 0-1.
8'inci dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun sağ çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.
13'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu'nun vurduğu top, üstten auta çıktı.
22'nci dakikada Ali Özgün'ün uzaktan vurduğu şut auta gitti.
50'nci dakikada savunmadan atılan uzun topla ceza sahasına giren Ali Özgün'ün sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.
69'uncu dakikada Murat Erdemir'in pasında kale önünde topla buluşan Samed Ali Kaya, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
76'ncı dakikada Barış Başdaş'ın pasında topla buluşan Erik Sabo topu ağlara gönderdi. 0-1.
Müsabaka, deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.