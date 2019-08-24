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Ekol göz menemenspor, hatayspor'u konuk edecek

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de 1. hafta deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona çok iyi giriş yapan Ekol Göz Menemenspor, yarın Hatayspor'u misafir edecek.

24.08.2019 12:30 Ekol göz menemenspor, hatayspor'u konuk edecek

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de 1. hafta deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona çok iyi giriş yapan Ekol Göz Menemenspor, yarın Hatayspor'u misafir edecek.
Passolig gişelerinin monte çalışmaları nedeniyle İlçe Stadı'nda sahaya çıkamayacak olan sarı-lacivertliler, rakibiyle İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19.15'te başlayacak maçta Caner Ak düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı ve misafir tribün 15 TL olarak belirlendi. Sarı-lacivertlilerde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Sportif Direktör Cenk Laleci Hatayspor'u yenerek 2'de 2 yapacaklarını söyledi.
Menemenspor'un muhtemel on biri şöyle;
"Selmani - Semih, Trtovac, Diakite, Alberk, Taşkın, Mustafa, Murat Erdemir, Muhammed, Murat Elkatmış, Hüseyin."


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Hatayspor, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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