Ekol Göz Menemenspor maçının ardından

Gürkan DURAL/ BURSA (DHA) - TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Bursaspor ile Ekol Göz Menemenspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmada kırmızı kart gören Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un yerine basın toplantısına yardımcı antrenör Taner Alpak katıldı. Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Alpak, 'Olmadı. Çok gol kaçırdık. Nasip, kısmet. Kazansaydık serimiz devam edecekti, böyle icap etti. Bereabere kaldık, son hafta Hatayspor ile karşılaşacağız, o maça bakacağız. Yüzde 100 VAR sistemi TFF 1'inci Lig'de de olmalı, çünkü aleyhimize verilen penaltı pozisyonuna tekrar tekrar baktık. Koskoca senenin emeği gidebilirdi. Pozisyon el olabilir ama yüzde 100 çizginin dışında. Yazık, günah. Büyüklerimizden bu olayı dikkate almalarını rica ediyoruz' dedi.

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, 'Bugün maçtan önce de zevkli bir maç olacağını, biz sezon başından beri nasıl oynuyorsak yine aynı oyunumuzu oynayacağımızı söylemiştim. Takımımızın özelliği hakem son düdüğü çalana kadar mücadeleyi bırakmayan bir ekip olmamız. Bugün de sezon boyu nasıl oynadıysak, aynı oyunu oynadık. Maç iki tarafa da çok geldi gitti, 2-2'den sonra çok net pozisyonlar kaçırdık. Önemli olan kazasız, belasız, sakatlıksız, sezonu bitireceğiz. Son olarak Altınordu maçımız var, aynı şekilde oynayıp sezonu kapatacağız' ifadelerini kullandı.