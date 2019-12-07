Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-0

STAT: Vefa
HAKEMLER: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Cemal Alpay
FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Fatih Kuruçuk, Bülent Cevahir, Arif Morkaya, Çağrı Ortakaya, Sabo, Mervan Çelik (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Darri (Dk. 64 Sosseh), Emeghara (Dk. 63 Ramazan Civelek)
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Oğuzhan Çapar, Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Sezer Özmen, Kethevoama (Dk. 72 Otoo), Halil Çolak (Dk. 88 Anıl Taşdemir), Hodzic, Mrsic (Dk. 90+2 Cenk Güvenç)
SARI KARTLAR: Mervan Çelik (Fatih Karagümrük) - Okan Alkan, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Fatih Karagümrük, sahasında konuk ettiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.
- İstanbul