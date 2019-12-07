Haberler » Spor » Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-0 - Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-0

STAT: VefaHAKEMLER: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Cemal AlpayFATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Fatih Kuruçuk, Bülent Cevahir, Arif Morkaya, Çağrı Ortakaya, Sabo, Mervan Çelik (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Darri (Dk. 64 Sosseh), Emeghara (Dk.

07.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:24Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-0

STAT: Vefa

HAKEMLER: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Cemal Alpay

FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Fatih Kuruçuk, Bülent Cevahir, Arif Morkaya, Çağrı Ortakaya, Sabo, Mervan Çelik (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Darri (Dk. 64 Sosseh), Emeghara (Dk. 63 Ramazan Civelek)

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Oğuzhan Çapar, Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Sezer Özmen, Kethevoama (Dk. 72 Otoo), Halil Çolak (Dk. 88 Anıl Taşdemir), Hodzic, Mrsic (Dk. 90+2 Cenk Güvenç)

SARI KARTLAR: Mervan Çelik (Fatih Karagümrük) - Okan Alkan, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Fatih Karagümrük, sahasında konuk ettiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.


- İstanbul

Bülent Cevahir, Koray Altınay, Mervan Çelik, Burak Şeker, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:58 Futbol: Süper Lig - Spor
20:52 Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Spor
20:50 Maçın ardından - Spor
20:47 Göztepe maçının ardından - Spor
20:33 Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! - Spor
20:32 Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yat yarışlarının ilk günü rüzgarsız bitti - Spor
20:22 Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 7. galibiyet - Spor
19:41 Bayern Münih Mönchengladbach'a da kaybetti - Spor
19:31 Serdar Gürler coştu, Göztepe seriye bağladı - Spor
17:50 Mourinho'nun başlattığı akım sürüyor! Sevincini top toplayıcı çocukla paylaştı - Spor
7.12.2019 21:04:45