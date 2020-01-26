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Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Ata Yıldırım (xxx), Murat Şener (xxx)B.B. ERZURUMSPOR: Sehic (xxx) - Aykut (xxx), Hasan Hatipoğlu (xxx), Murat Uçar (xx), Jasmin Scuk (xxx), Mücahit Albayrak (xx), Obertan (xxx), Sisokko (xxx) (Dk.

26.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:09Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Ata Yıldırım (xxx), Murat Şener (xxx)

B.B. ERZURUMSPOR: Sehic (xxx) - Aykut (xxx), Hasan Hatipoğlu (xxx), Murat Uçar (xx), Jasmin Scuk (xxx), Mücahit Albayrak (xx), Obertan (xxx), Sisokko (xxx) (Dk. 82 Hasan Ayaroğlu (x), Emrah (xxx), Hamroun (xx) (Dk. 64 Pote x), Oltan Karakullukçu (xx) (Dk. 65 İbrahim Akdağ x)

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Vukovic (xx) - Berat (xx) (Dk. 88 Emirhan x), Aly Malle (xx), Osumanu Otoo (x) (Dk. 67 Foxi Kethavoama x), Serdar (xx), Cenk Güvenç (xx) (Dk. 79 Rahmi Anıl x), Sezer (xx), Anıl (xx), Batuhan (xx), Hodzic (xx), Mrsic (xx)

SARI KARTLAR: Pote (B.B. Erzurumspor) - Serdar, Osumanu Otoo, Batuhan, Aly Malle (E.H. Balıkeskirspor)

GOL: Dk. 42 Jasmin Scuk (B.B. Erzurumspor)

TFF 1'inci Lig 19'uncu hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ekol Hastanesi 'u misafir etti. Mavi-beyazlılar, Jasmin Scuk'un 42'nci dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. B.B. Erzurumsporlu futbolcular sahaya 'Kalbimiz ve dualarımız sizlerle' yazılı pankartla çıkarken, taraftarlar 23'üncü dakikada Elazığ tezahüratı yaptı.

1'inci dakikada Mücahit'in sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Oltan'ın kafa şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

19'uncu dakikada Hamroun yayın üzerinden sert vurdu, meşin yuvarlak direğe çarparak saha içine döndü, defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

42'nci dakikada Hamroun'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Jasmin Scuk, kafa şutuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı B.B. Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57'nci dakikada sağ kanattan rakip cezaalanına giren Murat Uçar, Vukovic'le karşıya kaldığı pozisyonda topu üsten auta gönderdi.

70'inci dakikada gelişen Balıkesir atağında Aly Malle, rakip ceza alanına girerken vurdu, top az farkla auta gitti.

Mücadele başka gol olmayınca B.B. Erzurumspor, Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.


- Erzurum

Balıkesirspor, Ramazan Keleş, Murat Uçar, Spor

Kaynak: DHA

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