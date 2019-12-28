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Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1 - Osmanlıspor: 1

BALIKESİR / DHATFF 1. Lig'in 17'nci hafta mücadelesinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı.

28.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:41 Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1 - Osmanlıspor: 1

BALIKESİR/ DHA

TFF 1. Lig'in 17'nci hafta mücadelesinde Ekol Hastanesi ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ömer Tevfik Özkoç

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Sezer Özmen (Dk. 32 Cenk Güvenç-Dk. 82 Anıl Taşdemir), Doğa İşeri, Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic, Otoo (Dk. 63 Andusic), Malle, Rahmi Anıl Başaran

OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Ayuk (Dk. 90 Beykan Şimşek), Todorovic (Dk. 70 Halil İbrahim Esen), Mertan Caner Öztürk, Blagojevic, Erdem Çetinkaya (Dk. 89 Okan Deniz), Tamer Aşık, Oğuz Yıldırım

GOLLER: Dk. 44 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 87 Mrsic (Penaltıdan) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 60 Hodzic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 66 Tamer Aşık (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Dk. 28 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 55 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Dk. 56 Cenk Güvenç, Dk. 61 Otoo (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)



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Kaynak: DHA

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