Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Bursaspor maçının ardından - BALIKESİR
TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Bursaspor'a 3-1 yenilen Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Bursaspor'u tebrik ediyorum.
10.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:51
TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Bursaspor 'a 3-1 yenilen Ekol Hastanesi Balıkesirspor 'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Bursaspor'u tebrik ediyorum. Biz yarından itibaren Altınordu maçına hazırlanacağız." dedi.
Şimşek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda yedikleri 2 golün oyun düzenlerini bozduğunu söyledi.
Gollerden sonra bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu:
"İkinci yarı öncesi oyuncularıma, 'Maçı kaybedebilirsiniz ama en azından mücadelenizden vazgeçmeyin.' dedim. İkinci yarı ellerinden geleni yaptılar. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Zaten kadromuz belli, neredeyse 10 oyuncumuz hiç değişmiyor. Oyuncularımızda yorgunluk var ama ben yine de hepsine teşekkür ediyorum. Ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştılar. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Biz yarından itibaren Altınordu maçına hazırlanacağız."
Üzülmez: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zirve yarışındaki rakipleri Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kaybetmesiyle bu maçı daha istekli oynadıklarını dile getirdi.
Üzülmez, son 4 haftalık periyotta kötü oynamamalarına rağmen puan kaybettikleri maçların olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Bugün oyunun başından sonuna kadar koşan, mücadele eden, isteyen, coşkulu oynayan bir Bursaspor vardı. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Son viraja girdiğimiz bu dönemde kazandığımız bu maçın inşallah bundan sonraki maçlar için seri yakalamak adına bizim için moral ve motivasyon olarak iyi olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda sonuç mu, oyun mu derseniz ben sonuç derim. Oyun ve sonuç tabii ki bizi mutlu eder ama bu haftalar, kayıp yaşamamamız gereken haftalar."
Şimşek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda yedikleri 2 golün oyun düzenlerini bozduğunu söyledi.
Gollerden sonra bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu:
"İkinci yarı öncesi oyuncularıma, 'Maçı kaybedebilirsiniz ama en azından mücadelenizden vazgeçmeyin.' dedim. İkinci yarı ellerinden geleni yaptılar. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Zaten kadromuz belli, neredeyse 10 oyuncumuz hiç değişmiyor. Oyuncularımızda yorgunluk var ama ben yine de hepsine teşekkür ediyorum. Ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştılar. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Biz yarından itibaren Altınordu maçına hazırlanacağız."
Üzülmez: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zirve yarışındaki rakipleri Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kaybetmesiyle bu maçı daha istekli oynadıklarını dile getirdi.
Üzülmez, son 4 haftalık periyotta kötü oynamamalarına rağmen puan kaybettikleri maçların olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Bugün oyunun başından sonuna kadar koşan, mücadele eden, isteyen, coşkulu oynayan bir Bursaspor vardı. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Son viraja girdiğimiz bu dönemde kazandığımız bu maçın inşallah bundan sonraki maçlar için seri yakalamak adına bizim için moral ve motivasyon olarak iyi olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda sonuç mu, oyun mu derseniz ben sonuç derim. Oyun ve sonuç tabii ki bizi mutlu eder ama bu haftalar, kayıp yaşamamamız gereken haftalar."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Bursaspor maçının ardından - BALIKESİR
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Bursaspor, Spor
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