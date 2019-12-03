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Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Ali Tandoğan'la yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Ali Tandoğan'ın görevi sona erdi.

03.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:08Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Ali Tandoğan'la yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi 'da teknik direktör Ali Tandoğan'ın görevi sona erdi.
Ekol Hastanesi Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Tandoğan'ın dün oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Hatayspor karşılaşmasının ardından kulüp yönetimiyle bir araya geldiğini belirtti.
Tandoğan'ın gelecekle ilgili kaygılarını aktararak ayrılmak istediğini söylediğini aktaran Dağlı, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ifade etti.
Dağlı, Tandoğan'ın bir süredir şehrin ileri gelenlerinden, yöneticilerden beklentileri bulunduğunu, ancak bunların gerçekleşmediğini kaydederek, "Karşılıklı anlaştık ve yollarımızı ayırdık. Yeni bir hoca arayışına başladık. Birkaç isimle görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.
Başkan Dağlı, hafta sonu oynanacak Fatih Karagümrük maçına kadar kadar bir teknik direktörle anlaşacaklarını kaydederek, "Karagümrük maçına yeni teknik direktörümüz ile çıkmak istiyoruz." dedi.

Teknik direktör Ali Tandoğan da kulübün ekonomik açıdan zor durumda olduğunu, bazı alacaklarından vazgeçerek takımdan ayrıldığını söyledi.
Kulüp yönetimiyle bir sorunu bulunmadığını vurgulayan Tandoğan, şöyle konuştu:
"Şehrin takıma sahip çıkmaması beni üzdü. Balıkesir'in ileri gelenlerinin takıma destek vermeden başarı beklemesi doğru değil. Bu takımın özellikle maddi desteğe ihtiyacı olduğu dönemde desteklenmemesi çok yanlış."

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Ali Tandoğan, Spor

Kaynak: AA

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