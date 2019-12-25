Ekol Hastanesi Balıkesirspor devreyi galibiyetle kapatmak istiyor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Osmanlıspor
'u konuk edecek Ekol Hastanesi Balıkesirspor
'un teknik direktörü Ramazan Kurşunlu
, maçı kazanıp sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi.
Kurşunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Eskişehirspor karşılaşmasında sergiledikleri performanstan dolayı futbolcularını tebrik ettiğini belirtti.
Oyuncularının motivasyonunun yüksek olduğunu dile getiren Kurşunlu, "Osmanlıspor; koşan, genç ve dirençli oyunculardan kurulu bir takım. Zor bir maça çıkacağız. Dersimize iyi çalıştık ve Osmanlıspor'u iyi analiz ettik. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alan taraf olmak, ayrıca devreyi galibiyetle kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı kaptan Okan Alkan, Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.