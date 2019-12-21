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Ekol hastanesi balıkesirspor maçının ardından

Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının ardındanHakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehirspor'un kendi sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

21.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:28
Ekol Hastanesi maçının ardından
Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR (DHA) - 'un kendi sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.
Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, transfer söylentileri nedeniyle futbolcuların konsantre kaybı yaşadığını belirterek, "Konsantre hatasından maçın başında gol yedik. Fakat sonrasında tepki verdik ve beraberliği yakaladık. Devre öyle bitti. İkinci devre rakibin golünün haricinde pozisyonu yok. Rakibi tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. 3 haftadır takım üzerindeki transfer söylentileri futbolculara konsantre kaybı yaşattı. Bazı futbolculardan beklenti altında verim aldık. Sonradan oyuna girenler futbolcular gereken performansı gösteremedi. Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum" dedi.
MEHMET NURİ ADIGÜZEL: HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR
Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Mehmet Nuri Adıgüzel ise "İki takım da ilk yarıda oyuna hızlı başladı. Karşılıklı birer golle 1-1 bitti. Her iki takım da iyi oynadı. İkinci yarıda oyun planında değişikliğe gittik ve değişikliğimiz sonuç verdi. Golü biz bulduk. Mrsic'in attığı golle 2-1 kazandık. Mutluyuz. Yukarıları hedefliyoruz. Puanları almaya devam ediyoruz. Hedefimiz üst sıralar ve hedefimize ulaşacağımıza eminim. Eskişehirspor'u oynadığı futboldan dolayı kutluyorum" diye konuştu.
Ekol hastanesi balıkesirspor maçının ardından

Eskişehirspor, Balıkesirspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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