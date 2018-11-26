Ekolojik Kreş Velilerine Seminer

Ekolojik Kreş'te eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik seminer düzenlendi. Döşemealtı
Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonundaki etkinlikte, diyetisyen Büşra Aydın
"Çocuklarda sağlıklı beslenme ve kilo", Psikolog Merve Öztürk "Okul öncesi dönemde ailenin önemi" konularında velileri bilgilendirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekolojik Kreş Müdürü Mehmet Fatih
Çelik, dört duvar arasında eğitim modeli yerine toprağa dokunabilen bilinçli nesil yetiştirme çabasında olduklarını kaydetti.
Aydın,Döşemealtı
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:19