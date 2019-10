Ekonometrist çobandan sıradışı uygulamalarla yüksek gelir

Üniversite eğitiminin ardından köyüne dönen ve çocukluk hayali olan çobanlık mesleğini yapmaya başlayan Tamer Küçükakbulut, yeni uygulamalarla geleneksel çobanlığın dışına çıkıyor.

Köyde "sayılarla oynayan çoban" olarak tanınan Küçükakbulut, bu uygulamalar sayesinde düşük giderle yüksek kazanç elde etmeyi başarıyor.

Çocuk yaşlarda hayallerini süsleyen hayvancılıktan kopamayan Küçükakbulut, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünü bitirerek, doğduğu Konaklı köyüne yerleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" ile hayallerine giden yolun ilk adımını atan ekonometrist genç, her gün hayvanlarını kendi güdüyor.

Aldığı eğitimle çobanlığı harmanlayan Küçükakbulut, küçükbaş hayvanlarının doğum anındaki kilosu, günlük kilogram değerleri, beslenme planlamaları gibi istatistikler tutarak geleneksel çobanlığa yeni bir yaklaşım getiriyor.

Küçükakbulut, ahırına kamera sistemi, otomatik yemlik ve suluklar yerleştirerek, teknolojik imkanlardan yararlanıyor.

Hayvanlarının kaba yemini de kendisi üreterek, düşük giderle yüksek kazanç elde eden üniversite mezunu çoban, hayalini gerçekleştirirken gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tamer Küçükakbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini yaşamak üzere köyüne döndüğünü belirtti.

Sabahları ıslık çalarak işine gittiğini anlatan Küçükakbulut, şöyle konuştu:

"Bu benim çocukluk hayalimdi, herkes 'ben doktor, öğretmen olacağım' derdi, ben hep veteriner olmak istedim. Veterinerlik nasip olmadı, sayısal bölümü seçmek istedim ama çevre baskısıyla eşit ağırlık bölümünü seçmek zorunda kaldım. Daha sonra ekonometri okudum. Pişman değilim, çok faydasını gördüm. Çevreme çok fazla kulak asmadım, 'ben hayallerimin peşinden koşacağım, sabahları ıslık çalarak gideceğim bir işim olsun' dedim hep. Hayallerimin peşinden koştum. Ne kadar şükretsem az, sevdiğim işi yapıyorum ve mutluyum. Mutlu oldukça kazandığım paranın da kıymetini biliyorum. Daha rahat bir yaşam sürüyorum."

Küçükakbulut, çoğu sistemi otomatiğe bağladığını dile getirerek, kamera sistemi, otomatik yemleme ve sulama olduğu için sabah erkenden kalkıp hayvanların yanına gitme durumu olmadığını aktardı.

"Devlet desteği bana büyük bir katkı sağladı"

Hem lisede hem de üniversitede ödevlerinin içerisinde hep bir hayvancılık örneği olduğunu ifade eden Küçükakbulut, şunları söyledi:

"2017 yılında Genç Çiftçi Hibe Programı kapsamında 34 dişi, 3 erkek koyun aldım. Bu destek bir adım daha ileriye gitmeme takviye oldu. Ben de iyileştirme yaparak verimi de artırdım. Devlet desteği bana büyük bir katkı sağladı. Geleneksel ve teknik koyunculuğu birleştirmeyi hedefledim, bunu da bu yıl itibarıyla başardım. Geçmişteki tecrübelerden faydalandık, kendim de istatistiksel bilgiler kattım, biraz daha araştırmacı olduk."

Numaralama sistemiyle hayvanlarını daha etkin takip ettiğini vurgulayan Küçükakbulut, koyunların hepsinin üzerindeki numaraların nüfus kayıt sistemi olduğunu, her hayvanın bireysel kaydının tutulduğunu anlattı.

"Hayvanın ne zaman doğduğu, doğum anındaki ağırlığı, günlük kilo artışları veri olarak tutuluyor. Geçen yıl ikiz doğuran ve tek hayvan doğuran koyunlara ayrı uygulama yapılıyor, her hayvanın bireysel reçetesi var. Bu şekilde daha çok verim yapıyoruz, kuzu kayıplarımızı da en aza indiriyoruz." ifadelerini kullanan Küçükakbulut, bu verilerin, verimlilik yönünde büyük bir artış sağladığını, bunu çevresine de anlattığını vurguladı.

Sayılarla oynayarak yeni çıkarımlar yaptığını anlatan Küçükakbulut, "Gerekli formülleri kullanıyoruz, analizler yapıyoruz. Bu şekilde yapılan küçük küçük hesaplar ay sonu ya da yıl sonunda çok büyük getiri sağlıyor. 5-10-20 kuruşlar derken uzun vadede çok büyük getirileri oluyor." dedi.

