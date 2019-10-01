Ekonomı akbank binbaşgil -geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz

Akbank/Binbaşgil: Geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz

İstanbul, 1 Ekim (DHA) - Yeni Nesil Akbank programı kapsamında yenilenen mobil bankacılık uygulamasının tanıtım toplantısında konuşan Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil, 'Teknoloji ve insan kaynağımıza önemli yatırımlar yapıyor, geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz' dedi.

Akbank, tasarım ve farklılaşmış müşteri deneyimi alanlarında tüm sektörlere ilham olacak modeller oluşturuyor ve bu konudaki yatırımlarına devam ediyor. Akbank, müşterilerine geleceğin bankacılık deneyimini yaşatmak üzere başlattığı "Yeni Nesil Akbank" programı kapsamında, mobil bankacılık uygulamasını da yeniden tasarladı.

'Yeni Nesil Akbank" programının tanıtım toplantısındaki konuşmasında teknolojinin tüm sektörlerde çok büyük bir değişim fırsatı yarattığına dikkat çeken Hakan Binbaşgil, 'Biz de teknoloji ve insan kaynağımıza önemli yatırımlar yapıyor, geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz. "Yeni Nesil Akbank" programı kapsamında şubelerimiz ile başlattığımız dönüşüm bugün müşterilerimizle temas ettiğimiz tüm noktalara yayılıyor. Geçtiğimiz aylarda, bu bütünsel bakış sayesinde Euromoney tarafından 'Dünyanın En İyi Dijital Bankası' seçildik. Sektöre getirdiği yenilikler, sağlam finansalları, teknolojik alt yapısı ve nitelikli insan kaynağıyla Akbank, artık sınırlarını aşan global bir marka? dedi.

'Bankacılığa yeni yaklaşımlar getirmek, yeni teknolojilerle hizmet kalitemizi geliştirmek için yatırım yapmaya aralıksız devam edeceğiz'

Akbank'ın 2018 yılında 200 milyon dolar gibi büyük bir yatırım yaptığını söyleyen Binbaşgil, 'Bu sene de 200 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz. Bankacılığa yeni yaklaşımlar getirmek, yeni teknolojilerle hizmet kalitemizi geliştirmek için yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Özellikle tasarım ve müşteri deneyimi konularında sadece bankacılık sektörüne değil, tüm sektörlere ilham vererek değer katmaya devam edeceğiz' dedi.

'Müşterilerimize her temas noktasında bütünsel ve tutarlı bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz.'

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de, Akbank olarak deneyim tasarımının arkasına yerleştirdikleri akıl ile müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduklarını söyledi

Bugüne kadar sektörde birçok ilke imza attıklarının altını çizen Burcu Civelek Yüce, 'Biz de müşterilerimizin günlük hayatlarında yer alıp, hayatlarının bir parçası olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin servislerimizi deneyimlemekten keyif aldıkları, onlarla kurduğumuz temas anlarında bütünsel ve tutarlı olduğumuz bir deneyimi amaçlıyoruz.

'Bugün ihtiyaç kredilerimizin yüzde 70'ini şube dışı kanallardan kullandırıyoruz. Kredi kartı satışlarımızın da yarısından fazlasını yine şube dışı kanallar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Hep bir adım sonrasını düşünüyoruz ve vizyonumuzu geleceğin bankasını yaratmak üzerine kurguluyoruz. Akbank Mobil uygulamamızı da bu vizyon ve strateji doğrultusunda baştan sona tümüyle yeniledik.

'Yeni Akbank Mobil'in her ekranı, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlandı. Müşterilerimiz için kolaylaştırdığımız deneyimi, akılla destekledik. Makine öğrenme teknolojisi ile desteklenen akıllı altyapımız ile kişiye özel bir bankacılık deneyimi sunabilir hale geldik.

'Müşterilerimiz Akbank Mobil'e giriş yaptıklarında artık yepyeni bir iletişim alanı görecekler. Bu alanda müşterilerimiz için finansal hayatlarına dair akıllı ipuçları üretiyoruz. Aylık, haftalık nakit akış özetleri, ücret iade bilgileri, nakit akışı öngörüsü ve kredi kartı harcama analizleri ile müşterilerimize günlük hayatlarında araştırmak için vakit harcayacakları sonuçları akıllı ipuçları olarak sunuyoruz. Tüm bunlar, Akbank Mobil'in yeni yolculuğunun ilk adımı. Önümüzdeki dönemde de yepyeni özellikler ve daha da iyileştireceğimiz müşteri deneyimi ile tüm dünyada örnek gösterilen bir mobil uygulama olmaya devam edeceğiz.?

Kaynak: DHA