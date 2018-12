Ekonomi Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif Komisyonda

06 Aralık 2018 Perşembe 21:16



06 Aralık 2018 Perşembe 21:16

İhalesi yapılan ve devam eden sözleşmeler, imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde feshedilip, tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek. Bu durumda, fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'nun bugünkü 10 saatlik mesaisinde, 71 maddelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 29 maddesi daha kabul edilerek 57. maddeye gelindi.Kabul edilen maddelere göre, Türk Akreditasyon Kurumu Türkiye 'de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olacak.Başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi, Türk Akreditasyon Kurumu'nun görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamayacak, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemeyecek, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamayacak.Emeklilik Gözetim Merkezine, Sermaye Piyasası Kurulu 'nun, portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerine yönelik gözetim yetkisinde kullanılmak üzere gerekli altyapıyı kurma, analiz ve raporlama yapma yetkisi veriliyor. Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapacakları çay ve çay ürünleri alımları, Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulacak.Türkiye tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyon ve toplantılardan, Cumhurbaşkanınca belirlenenler için yapılacak mal ve hizmet alımları için uyulacak usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.Fesih ya da devir hakkı veriliyorTeklifle, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen, yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı veriliyor.Buna göre, ihalesi yapılan ve bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek.Bu durumda, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar devir tarihi itibariyle aranacak, devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek.Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacak. Yüklenicinin, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirleri alması şart olacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı , iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilecek.Bu düzenleme kapsamında, sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olan varlık kiralama şirketleri, kendilerine devredilen varlıkların ihracı amacına uygun olarak değerlendirilmesini teminen bu düzenleme kapsamında sayılan varlıkları yüklenici sıfatıyla inşa ettirebilecek, alt yükleniciler ile inşa anlaşması yapabilecek, bu varlıklara ilişkin imtiyaz haklarını devralabilecek, bu varlıkları geliştirebilecek, varlıkları yönetici sıfatıyla yönetebilecek ve söz konusu varlıkları devralmış oldukları veya diğer kurum ve kuruluşlara devredebilecek.Konvertibl olmayan yabancı paralarKamu kurum ve kuruluşlarına intikal eden konvertibl olmayan yabancı paralardan banknotlar Merkez Bankasına, madeni paralar ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne haftalık dönemler itibarıyla gönderilecek.Merkez Bankası ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kendilerine iletilen paralarla ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya yetkili olacak.Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak.Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek. Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.Er ve erbaşların eş çocukları ile anne ve babalarıTeklifle, er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanıyor.Teklifle, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsaların sandık statülerine tabi personel için verilen teşvik uygulaması kaldırılıyor.Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibariyle yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak.2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için baz alınan Kurumlar Vergisi oranları, 2019 yılında da uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan ofislerin, teşkilatının ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşacağı öngörüldüğünden, bu yapıya uygun olarak personel istihdam edilecek.Kaçak akaryakıt bertaraf edilecekNumune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılacak.Bu satışta ürünlerin satış bedeli, beyaz ürünlerde benzin, motorin türleri, nafta, gaz yağı, jet yakıtı ve solvent türleri, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol veya devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde 69'dan az olamayacak. Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.Rafineriler, teknik düzenlemelere uygun olmayan, üretim süreçlerine zarar vermeyecek nitelikte olduğu numune analiz sonuçlarıyla kanıtlanan kaçak akaryakıtı teslim almakla yükümlü olacak. Yapılan analiz sonucunda rafineri işlem süreçlerine zarar vereceği anlaşılan kaçak akaryakıt, bertaraf veya enerji geri kazanımı amacıyla geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansı almış olan atık yakma tesislerinde bertaraf ettirilecek.Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacakYurtiçi reasürans kapasitesini artırmak ve ülke genelinde teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen, sigorta ve reasürans teminatı sağlamak amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak.Bu şirketle, sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin ve pro-aktif bir biçimde çözüm getirilmesi amaçlanıyor.Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.Cumhurbaşkanı kararıyla insani yardım kampanyası başlatılabilecekStrateji ve Bütçe Başkanlığı'nın bütçesinde, uluslararası acil yardım faaliyetleri ödeneği ayrılacak.Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, başkanlıkça uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilecek.İhtiyaç halinde Cumhurbaşkanı kararıyla insani yardım kampanyası başlatılabilecek. Yurtdışında meydana gelen afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan ve insani yardım kampanya hesaplarından yapılacak harcamalar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.Çalışma ekonomisi mezunlarına meslek memurluğu imkanıDiplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına çalışma ekonomisi mezunları da başvurabilecek.Diplomatik kariyer memurlarından olan konsolosluk ve ihtisas memurlarından, daha sonra sınava girerek meslek memuru olanların, konsolosluk ve ihtisas memuru olarak geçirdiği süreler, meslek memurları için düzenlenen başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavını geçmeleri sonrasında kıdemine eklenecek. Dışişleri Bakanlığı 'nın yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara ödenen aile yardımı, Türk uyruklu sözleşmeli personele de ödenecek. Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurların aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarına ödenen eğitim yardımı katkısı, yüzde 5 oranında artırılacak.Savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yanı sıra yerel sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler sonucunda ortaya çıkan yaralanma, tıbbi komplikasyon ve hastalanmalar nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatında görevli personeline tazminat ödenecek.Teklifin müzakerelerine yarın devam edilecek.