Ekonomi Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif Komisyonda Kabul Edildi (4)

07 Aralık 2018 Cuma 17:25



07 Aralık 2018 Cuma 17:25

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükellefler, bu ödemeleri 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'nda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, diplomatik kariyer memuru olan ve yabancı dil bilgisini kullanarak görev yapan konsolosluk ve ihtisas memurlarına da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) seviyesinde başarılı olanlar için tespit edilen yabancı dil tazminatı ödenecek.Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara ödenen aile yardımı, Türk uyruklu sözleşmeli personele de ödenecek. Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurların aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarına ödenen eğitim yardımı katkısı, yüzde 5 oranında artırılacak.Sosyal, ekonomik, güvenlik ve sağlık gibi alanlardaki gelişmişlik seviyelerine göre altı kategoriye ayrılan yurt dışı temsilciliklerden son üç kategoride görev yapan veya yapacak olan personelin teşvik edilmesi amacıyla personele verilecek teşvik ödeneği yüzde 15'ten yüzde 19'a çıkarılacak.Savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yanı sıra yerel sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler sonucunda ortaya çıkan yaralanma, tıbbi komplikasyon ve hastalanmalar nedeniyle Türkiye 'ye dönmek zorunda kalan Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatında görevli personeline tazminat ödenecek.Benzer şekilde, olağanüstü sebeplerle Türkiye'ye dönme ya da başka bir ülkeye geçme zorunluluğu doğan personele üç aya kadar yurt dışı maaşı ödenecek ve bu hüküm Bakanlığın yurt dışı teşkilatında görevli tüm personeli kapsayacak.Dışişleri Bakanlığı'nca belirlenecek ülkelerde vize başvurularında, vize işlemlerinin daha süratli sonuçlandırılabilmesi ve bazı temsilciliklerin önünde oluşan uzun kuyruklar ile bunun yarattığı güvenlik sorunlarının engellenmesi amacıyla aracı firma hizmetinden yararlanılabilecek.TCDD yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nca finanse edilecekTeklife göre İller Bankası , safi karının yüzde 51'ini yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm uygulamaları, harita, imar planı, altyapı ve üstyapı projeleri ve bu projelerin yapım işlerinin finansmanı, il özel idareleri tarafından yerine getirilen köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı veya finansmandan doğan faizin desteklenmesinde hibe olarak kullanacak. Banka, gelir temin etmek amacıyla yurt dışında doğrudan veya ortaklıklar aracılığıyla proje geliştirebilecek, yenilenebilir enerji, şehir planlama, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, altyapı ve üstyapı uygulamaları yapabilecek veya yaptırabilecek.Başkasının yerine sınava girenler, 2 yıl süreyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak. Doğal Afet Sigortaları Kurumu 'nun (DASK) teknik işleri ile işletmeye ilişkin iş ve işlemleri, DASK tarafından kurulan ve münhasıran bu amaçla faaliyet gösterecek bir anonim şirket tarafından yürütülebilecek. Ayrıca DASK, uluslararası anlaşmalar kapsamında uluslararası sigorta veya reasürans şirketlerine ortak olabilecek, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler sonucu meydana gelebilecek zararların da karşılanabilmesi için sigorta veya reasürans teminatı verebilecek.TCDD Genel Müdürlüğü yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yolu ile finanse edilecek. Jandarma ve Sahil Güvenlikte disiplin cezası düzenlemesiJandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, kısa süreli durdurma ve uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren disiplinsizlikleri işleyen subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere, söz konusu disiplinsizliğin cezası aylıktan kesme cezası olarak uygulanacak. Buna göre, kısa süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının beşte biri ila dörtte biri, uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının üçte biri ila ikide biri kesilecek.Teklifle, konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları artırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen, sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülmesine ilişkin düzenleme yapılıyor.Buna göre, Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25'ini geçemeyecek.Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 25 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Devlet katkısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak ve hak sahibine, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek.Teklifle, Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede bazı değişiklikler yapılıyor.Buna göre, Cumhurbaşkanınca yapımının üstlenilmesine karar verilen teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımının tamamlanmasından sonra, bakanlık bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri, düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilecek.Proje, projenin tümü tamamlanmadan önce işletmeye açılabilecek durumda ise düzenlenecek protokollerle mülkiyet devrine kadar işletmenin devri ile hizmete açılabilecek.Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan veya karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, mülkiyet veya işletme devir tarihinden itibaren bu bedelin ifa tarihine kadar her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla ödeyecek.Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin veya belediyenin sermaye payına sahip olduğu şirket olması halinde ilgili belediye, yükümlülüklerin yerine getirilmesinden devralan kuruluş ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak. Vadesinde kısmen veya tamamen ödenmeyen taksit tutarlarının tahakkuk eden gecikme zammıyla birlikte vade tarihinden itibaren 25 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde bu tutarlar için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.Bu düzenleme, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla halihazırda işletmesi devredilmiş olan projelerin bu maddenin yayımı tarihinden önce hesaplanan yönteme göre ödenmeyen bakiye tutarlarını da kapsayacak.Bu maddenin yayımı tarihinden önce bu projeler kapsamında kısmen veya tamamen ödenmeyen tutarlar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 180 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının Merkez Bankası 'ndaki ilgili hesabına defaten aktarılacak.İhdaslarKomisyonda, teklifin, kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak belirlenmesine yönelik maddesi ve "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, kısa süreli durdurma ve uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren disiplinsizlikleri işleyen subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere, söz konusu disiplinsizliğin cezasının aylıktan kesme cezası olarak uygulanmasını" öngören maddesi, Genel Kurula kadar hazırlanacak önergelerle, öneriler doğrultusunda değiştirilmek kaydıyla kabul edildi.Teklifin 66. maddesinde yer alan Kamu iktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) birbirlerine ödünç para vermelerini öngören madde çıkarıldı.Teklife önergeyle eklenen yeni maddelere göre, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Türkiye'de helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Helal Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren hususlarda faaliyette bulunamayacak.Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemeyecek, helal akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamayacak.Kamu İhale Kanununda yapılan değişikliğe göre, belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesi için en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi zorunlu olacak.Böylece bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş dolayısıyla düzenlenecek iş deneyim belgelerinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik sınırlamalar getirmeye Kurum yetkili olacak. Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler hariç yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerden sadece iş bitirme belgeleri, belge sahipleri tarafından ve bunların bünyesinde bulundukları şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde kullanılabilecek.Bu belgelerin, şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye de Kurum yetkili olacak. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi halinde yurt dışında gerçekleştirilen işlerden alınan iş bitirme belgesini kullanan belge sahibinin ortak girişimdeki hissesi oranında geçici ve kesin teminat vermesi zorunlu olacak.Teklifle, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılacak.Cumhurbaşkanı tarafından dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin, özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı, Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam edecek.(Bitti)