Ekonomi İyi Sinyaller Vermeye Başladı"

Kaynak: AA

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca devreye alınan "KOBİ Değer Kredisi-2"ye ilişkin, "KOBİ'ler son dönemdeki kur dalgalanmalarından çok etkilendi, nakit akışları ve tahsilatlarda bu tür kredileri destekliyoruz." dedi.Turan, AA muhabirine, toplam büyüklüğü 25 milyar lira olan Hazine garantili "KOBİ Değer Kredisi-2" paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.KOBİ'lerin ekonominin bel kemiği olduğuna işaret eden Turan, "KOBİ'ler son dönemdeki kur dalgalanmalarından çok etkilendi, nakit akışları ve tahsilatlarda bu tür kredileri destekliyoruz. KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmamız lazım. KOBİ'ler sadece Türkiye'de değil, uluslararası anlamda da rekabet gücünü artırmalı. Buna pozitif bakıyorum, yararlı buluyorum ve ümit ediyorum başarılı olur." diye konuştu.Turan, piyasanın daraldığı zamanlarda en büyük sıkıntıyı KOBİ'lerin yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:"Çünkü KOBİ'lerin finansmana erişimi zorlaşıyor. Sonuçta bankalar da temin ettikleri mevduatları bir şekilde plase etmek zorundalar. Yavaş yavaş olumlu sinyaller alıyoruz. Ekonominin iyi sinyaller vermeye başladığını düşünüyorum. Bazı yorumcular dibi gördüğümüzü belirtiyor, bazıları da farklı söylüyor ama piyasa 2018'in Ağustos ve Eylül ayı gibi değil. Biraz daha insanlar sakinleşti gibi görünüyor ama problem çözülmüş gibi değerlendirmemiz için biraz erken olur."Girişimcilerin teşvik edilmeleri gerektiğini dile getiren Turan, "Türkiye'nin rekabet gücünü girişimler sağlar. Girişimcilik her dönem olacaktır fakat model değiştirilecek. Her dönemin girişimcisi farklı. Yani 1950 ve 60'lardaki girişimciyle dijitalleşmenin zirve yaptığı dönemde girişimci modelleri farklılaşıyor. Son dönemde dijital dünya ve bilişim konusunda girişimciliğin arttığını görüyorum." dedi.