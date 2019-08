EKONOMİ KİTAPLIĞI - Bir Borsa Spekülatörünün Anıları

Gazeteci Edvin Lefevre, 1923 yılında dinlediği, dönemin en tanınmış Borsa Spekülatörlerinden Larry Livingston'un anılarını temel alarak yazdığı "Bir Borsa Spekülatörünün Anıları" adlı kitabının Scala Yayıncılık'ta 2. baskısı yapıldı.

Şehnaz Tahir'in çevirisiyle yayınlanan kitabın tanıtım yazısında, şöyle deniliyor:

"Gazeteci/yazar Edwin Lefevre 1923 yılında, daha 14 yaşında borsayla tanışan uslanmaz spekülatör Larry Livingston'un yatırım hayatı boyunca piyasalarda yaptığı doğru ve yanlışları, manevraları ve tüm anılarını aktarırken herhalde kitabının yazılışından yetmiş seksen sonra bile yatırımcılarca bir klasik olarak okunup saklanacağını bilmiyordu.

"Her ne kadar piyasalar ve teknoloji o zamandan bu yana büyük gelişmeler göstermiş olsa da, piyasaları yapan insan unsuru aynı kaldı. Korkuları, hırsı, umutları, önyargıları ile Livingston'un kişiliğinde kendinizi; panikleri, seans odaları, tüyoları, manipülatörleri ile o yılların piyasalarının dönme dolabında İstanbul'umuzun borsasını, aracı kurumlarımızın salonlarını bulacaksınız. Bu kitap öyle bir yatırım klasiği ki, onu okumadan piyasalara soyunan kişi, depoyu doldurmadan yola çıkacak bir arabaya benzer.

"İlk kez 1923 ylında basılan Bir Borsa Spekülatörünün Anıları yüzyılın en muhteşem spekülatörlerinden biri olan Jesse Livermore'un (Larry Livingston) romanlaştırılmış bir biografisi. Bir Borsa Spekülatörünün Anıları hala dünyanın en çok okunan ve en çok önerilen yatırım kitabı olma özelliğini koruyor.

"Kuşaklar boyu, yatırımcılar kendileri ve diğer yatırımcılar hakkında bu kitapta onyılların deneyimine eşdeğerde bilgi buldular. Bu zamana meydan okuyan harikulade yapıt, son yetmişbeş yılda yaptığı yaptığı gibi, günümüzün de yatırımcılarının hayatlarını – ve banka hesaplarını – zenginleştirmeye devam edecek."

Market Wizards'ın yazarı Jack D. Schwager de kitap için, "Çağımızın en iyi otuz borsacısıyla görüşmeler sırasında hepsine sorduğum ortak bazı sorular oldu. Bu sorulardan biri şuydu: Özellikle yararlı bulduğunuz ve borsacı adaylarına önerebileceğiniz kitaplar varmı? Bu soruya aldığım yanıt değin yazılmış en saygın finans kitaplarından biri; Bir Borsa Spekülatörünün Anıları."

Worth Dergisi'nde de kitap için, "Bir Borsa Spekülatörünün Anıları ilk kez yetmiş yıl önce basılmış olsa da sürü psikolojisi ve borsada zamanlama konularındaki saptamaları geçen yaz döviz piyasalarında yaşanan çılgınlığı açıklayacak kadar güncel" denildi.

The Seattle Times'ın, "Yatırım konusunda bugüne kadar yazılan en eğlenceli kitap" diye nitelendirdiği "Bir Borsa Spekülatörünün Anıları" Martin Zweig'e göre de, "Bugüne kadar okuduğum en iyi kitap. Yanımda çalışanlara vermek üzere elimde her zaman birkaç nüsha bulundururum."

Kenneth L. Fisher Forbes da, kitap ile ilgili izlenimlerini, "Bu kitabı ilk kez yirmi yıl önce okumuştum. O zamandan beri defalarca yeniden okudum ama hala en sevdiğim kitaplardan biri" diye özetledi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA