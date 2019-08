EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar

ABD'li borsa yatırımcısı ve uzmanı, yazar Jack D. Schwager'in, değişik piyasalardan zirvedeki borsa yatırımcılarıyla yaptığı röportajlarını bir araya getirdiği kitabı "Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar" Ekonomist, Teknik Analist, Menkul Kıymetler Alım-Satım Uzmanı Ali Perşembe'nin çevirisiyle, Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Ali Perşembe, Schwager'in kitabını tanıtırken, "Dünyanın en başarılı trader'ları nasıl bir yılda – hatta birkaç saatte – milyonlarca dolar kazanıyorlar? Onlar bu paha biçilmez kerametin birer sihirbazı mı, gelişigüzel piyasa piyangosunun başlarına talih kuşu kondurarak müthiş zengin ettiği birkaç seçilmiş şanslı mı? Bu eşi görülmemiş başarının sırları ne?" diye soruyor ve şöyle diyor:

"Değişik piyasalardan zirvedeki trader'larla yaptığı röportajlardan sonra piyasa uzmanı Jack D. Schwager şu sonuca varıyor: Her ne kadar trader başarısının arkasında bir yöntem olduğu şüphe götürmese de röportaja katılan trader'ların hepsi, hatta çoğunluğu bile tek bir ortak yaklaşım kullanmıyor.

"Kimisi sadece fiyat hareketlerini izleyen birer teknisyen, diğerleri bir piyasa, bir sanayi kolu veya bir şirket hakkındaki bilgilerini baz alarak, gelecekteki fiyat seviyelerini tahmin etmeye çalışan birer temel analist.

"Kimi kişisel dürtü ve sezgisi, kimi ise tamamiyle otomatik sistemlere göre hareket ediyor. Daha da ilginç olan, Schwager'ın, yöntem ne kadar önemli bir rol oynasa da, röportajlarda sık sık su yüzüne çıktığı gibi,yönteme 'doğru' bir akli denge ve sağlamlığın eşlik etmesinin zorunlu olduğu bulgusu.

"İşin sırrı, bir yaklaşımdan ziyade, daha çok kişisel tutumda yatıyor gibi görünüyor. Zirvedeki trader'ların başarılarının arkasında hangi akli disiplinler, hangi duygusal reaksiyonlar, hangi elle tutulmaz, gözle görülmez kişisel nitelikler bulunuyor? Bir çoğu iflas edip kaybolurken, bu trader'ların mucizeler yaratmalarına olanak sağlayan şeyler ne?"

The Zweig Forecast Editörü Martin W.Zweig da kitabı, "Borsa Sihirbazları bugüne kadar Wall Street üzerine yazılan en büyüleyici kitaplardan biri. Bu 'sihirbazlardan' birkaçı benim de arkadaşım. Jack Schwarger onların çalışma yöntemlerini çok iyi yakalamış" sözleriyle anlatıyor.

The Elliott Dalgaları Teorisiyeni Editörü Robert R. Prechter da kitap için, "İşe yarayacak bir yöntem geliştirmek oldukça zordur. Sonrasında ise yönteminizden faydalanmak için deneyime sahip olmanız gerekir. Fakat hepsinden zor olanı, yapılan analizi paraya çevirmektir. İnanmıyorsanız bir deneyin. Bu kişiler herşeye aynı kararlılıkla davranmalarını sağlayan inanç ve disiplin. Onlar Wall Street'in kahramanlarıdır ve Jack SchwagerM'in kitabı bu karakteri canlı bir şekilde hayatımıza taşıyor" diyor.

Borsa Sihirbazları'nda röportajları yayınlanan sıradışı isimlerinden bazıları:

30,000 dolarını 80 milyon dolara çıkaran Michael Marcus.

Yirmi bir yıllık bir sürede, fonu ortalama yüzde 30 yıllık getiri sağlayan Michael Steinardt.

Bir et paketleme tesisindeki idari görevini cebinde 25,000 dolar varken bırakıp şimdi günde 2 milyar dolar değerinde vadeli hazine bonosu alıp satan Tom Baldwin.

Fonları beş yıl üst üste yüz haneli kazançlar kaydeden Paul Tudor Jones.

16 yıl içinde inanılmaz bir şekilde yüzde 250'lik bir kazanç sağlayan Ed Seykota. (Fotoğraflı)

