Ekonomi Kitaplığı - Yatırım Stratejisi İçin Trend Takipçisi

ABD
'li yazar Michael W. Covel'in, yatırım stratejilerini odağına alan "Trend takipçisi" adlı kitabı, Neşenur Domaniç
'in çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı. Florida
Devlet Üniversitesi ve George Mason Üniversitesi mezunu olan Michael Covel'ın Trend Takipçisi adlı kitabı için, 35 yıllık Trend Takipçisi ve Gerçek bir Borsa Sihirbazı Ed Seykota, "Mutlaka Okumalısınız" diyor.
Capitalistpig Hedge Fund LLC'den Portföy yöneticisi Jonathan Hoenig de kitabı, "John W. Henry'i Boston
Red Sox'u satın almaya yetecek kadar zengin eden alım-satım stratejisinin tüm ayrıntıları En başarılı trend takipçilerinin aldığı fiili sonuçları içeren 50'nin üzerinde anlaşılması kolay grafik ve tablo Trend takibini yatırım portföyünüze nasıl uygulayacağınızı gösteren akıcı ve kolay anlaşılır bir rehber" diye tanıtıyor. Legg Mason
Baş Piyasa Strateji Uzmanı Richard E. Cripps'e göre de, "Kalıcı bir cazibeye sahip yatırım kitapları çok sayıda yatırımcıda yankı bulan anlayışlar sunar. Michael Covel'ın Trend Takipçisi'nin de bu tür bir kitap olacağına inanıyorum."
Superfund CEO
'su Christian Baha, kitap için, "Michael Covel kanıtlanmış en iyi hedge fonu stratejilerinden biri aracılığıyla okuyucularını çok az bilinen fırsatlar konusunda eğiterek mükemmel bir iş yapıyor. Bu kitap her akıllı yatırımcı için altın değerinde" diyor.
Stcoks, Futures & Options Magazine Baş Editörü Gail Osten'e göre de, "Trend takibine ilgi duysanız da bu konuda kendinizden pek emin olmasanız da, lütfen Trend Takipçisi'ni okuyun… Covel mükemmel bir iş başarmış."
Bull's Eye Investign'in yazarı John Mauldin de kitabı, "Covel çok ender görülen bir şey başarmış.Trend Takipçisi son derece iyi belgelenmiş ve titizlikle araştırılmış bir kitap, aynı zamanda çok iyi yazılmış ve okuması kolay. Her düzeydeki alım-satımcının gerçekten değerli bulacağına inanıyorum" sözleriyle tanıtıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Domaniç, Ekonomi
Kaynak: DHA