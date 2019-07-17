17.07.2019 17:41
Haberler» Ekonomi» Haber

Ekonomi medyası en çok 'dolar'ı konuştu

Ekonomi medyası en çok

Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada haziran ayının ekonomi başlıklarını açıkladı.

Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada haziran ayının ekonomi başlıklarını açıkladı.

Rapora göre, dolar kuru zirvedeki yerini korurken, ihracat ve istihdam listenin üst sıralarında yer alan diğer ana başlıklardı. İstanbul'da tekrarlanan yerel seçim ve G-20 Zirvesi, ekonomiyi etkileyen başlıca konular arasında yerini aldı.

MTM'nin Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada, dolar kuru 164 bini aşan haberde ele alınarak haziran ayı ekonomi gündeminin en çok konuşulan konusu oldu. 82 binden fazla haberle doları takip eden ihracat ikinci sıraya yerleşirken, işsizlik 31 bin 778 habere konu olarak sekizinci sırada yer aldı.


Kaynak: DHA
İhracat, Ekonomi, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
21:06   Yamaç paraşütü ile özgürlüğe ulaşıyorlar
20:59   Farklı segment çeşitleriyle bisiklet alanında ihtiyaçları karşılıyorlar
20:52   Selendi'de haşhaş kapsülü alımları başladı
20:34   Avrupa borsaları düşüşle kapandı
20:32   "THK'nin Olağanüstü Büyük Genel Kurula gittiği gerçeği yansıtmıyor"
20:17   Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi
20:07   İran: Ekonomik savaşa son verirse görüşürüz