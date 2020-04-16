Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ekonomi paketi yasalaştı

Üç ay süreyle işten çıkarmalar yasaklanacak; İşverenler çalışanları yine 3 ay süreyle ücretsiz izine çıkarabilecek.

16.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:02
Üç ay süreyle işten çıkarmalar yasaklanacak; İşverenler çalışanları yine 3 ay süreyle ücretsiz izine çıkarabilecek. Bu süreler Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek. Korona virüs salgınının ekonomi ve sosyal hayata etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlarla ücretsiz izne çıkarılanlara 3 ay süreyle 1177 TL aylık bağlanacak.
Bu süre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3 ay daha uzatılabilecek.
Kısa çalışma ödeneğine başvurular kolaylaştırılacak, ödemeler hızlandırılacak.
YAŞLI VE ENGELLİLERE BAKIM DESTEĞİ Yaşlılık ve muhtaçlık aylığı alanlardan istenen gelir testi şartı kaldırılacak.
Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarla engellilerin gelir durumuna bakılmaksızın özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretleri karşılanacak.
Devlet üniversitelerinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine Maliye Bakanlığı tarafından kaynak aktarılacak.
Yasayla Hazine ve Belediye taşınmazlarıyla, Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, kredi yurtlar kurumu borçları, Sosyal prim ödemeleri üç ay süreyle ertelenecek.
Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçları belediyelerce üç ay ertelenebilecek.
Faaliyetlerini geçici olarak durduran işletmelerden ilan, reklam ve Çevre Temizlik vergisi alınmayacak.
Ayrıca fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı haksız fiyat değerlendirme kurulu kurulacak.
Kurul üretici, tedarikçi ve perakende satış yapan işletmelerle ilgili düzenlemeler yapacak.
Gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunacak, idari para cezası verebilecek.
Bu kapsamda mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapanlara 10 bin lirayla 100 bin lira arasında piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozacak stok faaliyetleriyle tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlere 50 bin lirayla 500 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.
(İHA) Ekonomi paketi yasalaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Güncel ››Ekonomi paketi yasalaştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:44: Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı - Haber 13:44: Sivas'ta sessizliği fırsat bilen tilki kent merkezine indi - Haber 13:43: Karaköprü'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haber 13:43: Tatvan'da korona virüsüne karşı 'güvenlik kameralı' önlem - Haber 13:42: GASKİ İnönü Caddesi'nin altyapısını yeniliyor - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi