Türkiye ekonomisini tehdit tweeti öncesi Trump'tan 'müttefikimiz Türkiye' retweeti şaşırttı

Trump Twitter hesabından Türkiye ile ilgili son dakika paylaşımında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Uzmanı Michael Doran'ın "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi Rusya'nın kollarına atıyorduk" paylaşımını kendi Twitter hesabından paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün attığı "Daha önce de güçlü bir şekilde ifade ettiğim gibi, Türkiye benim harika ve emsalsiz mantığım çerçevesinde sınırı aştığını düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini tamamen yok ederim, daha önce yaptım" tweeti tepki çekti. Trump'ın tweetine Türkiye'de birçok siyasi partiden eleştiri geldi, gelmeye de devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde ABD'nin Suriye'deki Kürtlerle değil, PKK ile iş tuttuğu yönündeki bir içeriği, Twitter hesabından paylaştı.

ORTADOĞU UZMANINI RETWEETLEDİ

Trump, Twitter hesabında, Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran'ın ABD'nin Suriye kararına destek veren paylaşımlarına yer verdi. Görevdeki ilk yılında 2 bin 548 tweet atan Donald Trump, dünyada Twitter'ı en sık ve etkin olarak kullanan liderler arasında.

Tweet attığı kadar beğendiği yorumları da resmi hesabı üzerinden paylaşmayı seviyor. O tweetlerden biri de düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nün kıdemli üyesi, Ortadoğu ve uluslararası politikaları konusunda uzman bir isim olan Michael Scott Doran'a ait.

OBAMA'YI SUÇLAMIŞTI

Donald Trump, Dorian'ın yaptığı "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi Rusya'nın kollarına atıyorduk." paylaşımını retweet etti.

Trump, Dorian'ın Ocak 2018'de Washington'da katıldığı bir panelde, Anadolu Ajansının (AA) çektiği videoyu kullanarak, "Suriye'nin kuzeyinde gördüklerinize şaşırıyor musunuz? Ben şaşırmıyorum. Ocak 2018'de Obama'nın bizi Türkiye'ye ilişkin koyduğu ikilemi açıklamıştım." paylaşımına da sayfasında yer verdi.

Söz konusu paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanmıştı.

DOĞRUDAN BU BÖLGELERDE OLMAYACAK

Açıklamada, DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulanmıştı.

ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edilmiş, " Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak." denilmişti.

TRUMP, TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

Bu açıklamalardan bir süre sonra da ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi ekonomisiyle tehdit etti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde sınırları aşan bir şey yapması halinde, Türkiye ekonomisini tamamen yok edip ortadan kaldıracağı" tehdidinde bulundu. Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason da yaptığı açıklamada,"Türkiye Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı, gözlem ve keşif bilgileri verilmeyecek" demişti.

Trump şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım).(Türkiye'nin) Avrupa ve diğerleri ile birlikte, yakalanan IŞİD'lileri ve ailelerini gözetmeleri gerekiyor. ABD, IŞİD'in yüzde 100'ünün yakalanması da dahil olmak üzere, beklenenden çok daha fazlasını yaptı. Şimdi bölgedeki diğerlerinin kendi bölgelerini korumalarının zamanı geldi."