Ekonomi zirvesine Korona virüs ertelemesi
Marmara Grubu Vakfı tarafından 23 yıldır bir gelenek haline getirilen ve Nisan ayında tertiplenmesi planlanan 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi, Korona virüs önlemleri çerçevesinde nedeniyle 7-8-9 Temmuz 2020 günlerine ertelendi.
16.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:38
Marmara Grubu Vakfı tarafından 23 yıldır bir gelenek haline getirilen ve Nisan ayında tertiplenmesi planlanan 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi, Korona virüs önlemleri çerçevesinde nedeniyle 7-8-9 Temmuz 2020 günlerine ertelendi.
23 yıllık bir geleneği ilk defa ertelemek durumunda kaldığı için üzgün olduğunu belirten Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, "Avrasya Ekonomi Zirveleri'nin bir gelenek haline gelen birlikteliğini, 23 yıl sonra ertelemenin üzüntüsü içindeyim. Ama yapacak bir şey yok. Zira yaşamakta olduğumuz olaylar ve elimizde olmadan gelişen mücbir sebepler nedeniyle ertelemek, en doğal tercih olacaktı" dedi. - İSTANBUL
23 yıllık bir geleneği ilk defa ertelemek durumunda kaldığı için üzgün olduğunu belirten Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, "Avrasya Ekonomi Zirveleri'nin bir gelenek haline gelen birlikteliğini, 23 yıl sonra ertelemenin üzüntüsü içindeyim. Ama yapacak bir şey yok. Zira yaşamakta olduğumuz olaylar ve elimizde olmadan gelişen mücbir sebepler nedeniyle ertelemek, en doğal tercih olacaktı" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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