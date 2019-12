Ekonomide 2019 böyle geçti (1)

Türkiye ekonomisi, dengelenme süreci adımlarının etkisi ve finansal saldırılara yönelik müdahalelerle 2019'da toparlanma süreci yaşarken, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yeniden büyüme patikasına girdi.

AA muhabirlerinin derlemelerine göre, 2018'in ikinci yarısında yaşadığı spekülatif kur ataklarının etkisiyle ivme kaybeden Türkiye ekonomisi, 2019'da dengelenme sürecinin etkilerinin hissedildiği bir yılı yaşadı.

Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından ekonomi yeniden gündemin en önemli konuları arasında yerini aldı.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,8, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,3 ve yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 1,6'lık daralan Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 ile yeniden büyüme patikasına girdi. Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler de büyüme ivmesinin artacağını ortaya koydu.

İhracat ve turizm gelirleri güçlü seyrederken daha ılımlı bir dengelenme sürecini de destekledi. Finansal saldırılara yönelik müdahalelerle döviz kurundaki dalgalanma azaldı ve finansal piyasalar normalleşti. Bu sayede ekonomik aktivitede 2019 yılının ilk yarısında ılımlı bir toparlanma gerçekleşti.

Küresel ekonomideki gelişmeler, korumacılık önlemleri ve ticaret savaşlarına rağmen ihracat artışını sürdürdü ve yıl boyu rekorlara imza atıldı. Kasım ayı sonunda ihracat geçen senenin 11 ayına göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaştı.

Spekülatif kur ataklarının etkisiyle 2018'de yükselen ve yüzde 25,24 ile tepe noktasına ulaşan enflasyonda, bu yıl kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış ve ithalattaki düşüşün etkisiyle belirgin şekilde düşüş görüldü. Eylülde tek haneyi gören enflasyonda, yıl sonu için öngörülen yüzde 12 hedefinin altında kalınması bekleniyor.

Yüksek fiyat fırsatçılığına tanzim satış önlemi

Yılın ilk aylarına, kış şartları nedeniyle bazı gıda ürünleri fiyatındaki spekülatif artışlar damga vururken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin iş birliğiyle vatandaşların başta domates, salatalık, biber, soğan ve patates gibi ürünlere uygun fiyatlı ulaşması için harekete geçildi. Bazı illerde tanzim satış noktaları kurulurken, Tarım Kredi tarafından doğrudan çiftçiden alınan ürünler aracısız ve uygun fiyatla halka ulaştırıldı. Tanzim satış mağazalarının etkisiyle marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarında önemli düşüşler meydana geldi.

Bu süreçte, benzer sorunların tekrarlanmaması adına yapısal önlemler alınması için de düğmeye basıldı. Sera yatırımlarına yönelik kredi ve teşvik imkanları yanında Tarım Kredi'nin de bu alanda yatırım yapması için Sera AŞ kuruldu.

İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen kredi paketleri de art arda açıklanarak, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlandı.

Konkordatodan çıkışlar hızlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde, geçen yılın son çeyreğinde bankaların konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda yaptığı çalışmayla, konkordatodan çıkışlar hızlandı. Mart ayına kadar toplam 318 firma konkordatodan çıkarken, ocak ve şubatta yeni konkordato müracaatlarında yüzde 50'den fazla düşüş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), karının nisan yerine ocak ayında hazineye devredilmesi yönünde karar alındı. Bu adımla, kamu yatırım ve ödemelerini hızlandırarak piyasaya likiditenin daha hızlı sunulması amaçlandı. Banka genel kurulunda, 2018 yılı karının yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kararlaştırıldı. İlgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar liralık kar payı avansının hissedarlara dağıtımına başlandığı bildirildi.

2019 yılında ekonomide öne çıkan bazı olaylar şöyle:

1 Ocak

İnternet kullanıcılarının belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması tamamen kalktı.

Konut, beyaz eşya, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimleri 3 ay uzatıldı.

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden yüzde 15 gelir/kurumlar vergisi stopajı uygulaması başladı.

KDV, elektronik kitap, gazete ve dergiler için yüzde 18 olarak uygulanması başladı.

3 Ocak

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,40, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,22 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20,30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,64 olarak gerçekleşti.

4 Ocak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, "2018'de ihracatımız yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldi, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı gerçekleşti. 2018'de ithalatımız yüzde 4,6 azalış ile 223,1 milyar dolara geriledi. 2018'de ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı bir önceki yıla göre 8,2 puan artıs¸la yüzde 75,3 düzeyine yükseldi." dedi.

5 Ocak

Tütün içeren sigara başta olmak üzere bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 63'ten 67'ye çıkartıldı.

6 Ocak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla hava yolunu kullanan yolcu sayısının, direkt transit yolcular dahil, bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak 210 milyon 189 bin 945'e ulaştığını bildirdi.

7 Ocak

Rekabet Kurulunca, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

9 Ocak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "TCMB karının nisan yerine ocakta hazineye devredilmesi adımının amacı net. Ortaya çıkan tablo rakamın 37 milyar lira seviyesinde olacağını gösteriyor. Hazineye ocakta devredilmesinin amacı kamu yatırım ve ödemelerini hızlandırarak piyasaya likiditenin daha hızlı sunulmasıdır." dedi. Albayrak, 12 bankanın katılacağı kredi paketi müjdesini verdi.

10 Ocak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisine ilişkin, "Bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL'lik kredi verilecek. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. Toplamda 20 milyar TL'lik bu paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

11 Ocak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade süreci başlatıldı.

14 Ocak

Sanayi üretimi Kasım 2018'de bir önceki aya göre yüzde 0,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı.

15 Ocak

Yılın ilk Gıda Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, hal fiyatlarındaki gelişmeler ve lisanslı depoculukta gelinen nokta, Hal Yasası ve Erken Uyarı Sistemi ele alındı.

Kuru soğanda gümrük vergisi geçici olarak sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar (bu tarih dahil) yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Bütçe gelirleri 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,2 artarak 757,8, bütçe giderleri de yüzde 22,4 yükselerek 830,5 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 52 artarak 72,6 milyar liraya çıktı.

16 Ocak

Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO), buğday ve mahlut için 1 milyon ton, arpa ve mısır için 700'er bin ton, kuru baklagiller ve pirinç için 100'er bin ton tarife kontenjanı tahsis edildi.

TÜİK, Aralık 2018'e ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 375 bin 398 konut, satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 geriledi.

18 Ocak

TCMB Olağanüstü Genel Kurulu toplandı. Toplantıda, MB Genel Kurulu'nun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve banka meclisinin belirleyeceği günde toplanmasına ilişkin düzenleme kabul edildi. Kar payı avansı ödenmesine karar verildi, ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar liranın hissedarlara dağıtımına başlandı.

23 Ocak

Türkiye'de geçen yıl köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artarak 1 milyar 798 milyon 738 bin 189 lira oldu.

28 Ocak

Ticaret Bakanlığı, özellikle sebze ve meyvede aşırı fiyat oluşumlarına karşı 81 valilik kanalıyla ticaret il müdürlüklerine talimat göndererek denetimlerin kapsamını genişletti.

30 Ocak

Asgari ücret desteğinin bu yıl da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, internet ve benzeri elektronik ortamlarla, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak.

1 Şubat

TÜİK, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 1 milyon 193 bin 357 kişilik artışla 2018 sonunda 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaştı.

4 Şubat

TÜİK verilerine göre, TÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 arttı. Yİ-ÜFE ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,93 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 28,7 yükseldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak 2019 yılı boyunca ihracat, ithalat, dış ticaret verilerini hem özel ticaret sistemine hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız. Özel ticaret sistemine göre, ocak ayı ihracatı yüzde 5,93 artışla 13 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ise ocak ayı ihracatı yüzde 6,33 artışla 13 milyar 904 milyon dolar oldu. Ocak 2018'de dış ticaret açığımız 9,1 milyar dolar iken bugün 2,5 milyar dolara düştü." dedi.

Enflasyon sepetine bu yıl hazır et yemekleri, konserve balık, hazır sütlü tatlılar, dereotu, nane, roka, tere, fındık ezmesi, çocuk elbisesi, evcil hayvanlar için gıda harcamaları, saat ve kadın çantası olmak üzere 12 yeni ürün girdi.

5 Şubat

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018'e ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri"ni açıkladı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,91 artarak 22 milyon 218 bin 945'ten 22 milyon 865 bin 921'e çıktı.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk ekibinin kıtadaki çalışmaları başladı. Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, sefer kapsamında gittiği "beyaz kıta"da ilk dalışını yaparak tarihe geçti.

8 Şubat

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış mağazalarına ilişkin, "Önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız." dedi.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da "Tarım Kredi Kooperatifleri olarak belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladık. Üreticiden alabildiğimiz kadar makul fiyata alıp, bu ürünleri dağıtımın noktasındaki belediyenin yetkililerine teslim edeceğiz. Özel sektör mantığıyla düşünmediğimiz için hemen hemen hiç kar koymayacağız." açıklamasında bulundu.

10 Şubat

Seracılık altyapısının güçlenmesi için Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 ildeki hallerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan fahiş fiyat artışları tespit ettiklerini belirterek, "İlk verilere göre, fahiş fiyat uygulayan 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için Bakanlığımızca idari işlem başlattık." ifadesini kullandı.

11 Şubat

Meyve ve sebze fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarının önlenmesi için Türkiye'nin çeşitli illerinde tanzim satış uygulaması başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktalarında uygulanan ürün fiyatlarından vatandaşların son derece memnun olduğunu belirterek, "Şimdilik 'Çarşıdaki yangın sona ermiştir' diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "(Tanzim satış noktaları) Bu fiyatların yayılmaya başladığını tüm Türkiye'de göreceğiz. Amaç da bu zaten... Spekülasyon yapmak isteyen, fahiş kar, fahiş fiyatlama yapmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. (Marketler) Zannediyorum bu hafta içerisinde aynı tanzim noktalarındaki fiyatlara geliyor olacaklar." dedi.

14 Şubat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin, Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azalırken, yıllık ortalamada yüzde 1,8 artış kaydettiğini açıkladı.

15 Şubat

Ocak ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,6 artarak 97 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 62,5 artışla 91,9 milyar lira olarak kaydedildi. Ocak ayında vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak 55 milyar 675 milyon lira oldu.

18 Şubat

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın himayesinde, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Garanti Leasing Genel Müdürü ve Finansal Kurumlar Birliği Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen arasında 9 finansal kiralama (leasing) şirketini kapsayan 200 milyon dolarlık finansman protokolü imzalandı.

2019 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda, proje tutarı 977 milyar lira, 2018 sonu kümülatif harcaması 409 milyar lira olan 2 bin 964 proje yer aldı.

22 Şubat

Resmi Gazete'de yer alan kanunla basılı kitap ve süreli yayınların teslimi KDV'den muaf tutuldu.

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.

25 Şubat

Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İstanbul Havalimanı'nı inşa eden konsorsiyumdaki hisselerinin devri için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi'ne yönelik çalışmaların gerçekleştiği 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, Horseshoe Adası'nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. (KOBİ Kredi Paketi) Bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ'ye 20,3 milyar lira kredi kullandırıldı." ifadesini kullandı.

26 Şubat

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tanzim satış) Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız. Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar. En geç yılın ikinci yarısından itibaren buraya da neşter atacağız." dedi,

27 Şubat

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Trump'ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner ile görüştü. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımların görüşüldüğünü kaydetti.

28 Şubat

TÜİK'e göre, ihracat ocakta yıllık yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar oldu.

Kuru soğanda "yüzde sıfır gümrük vergisi" uygulamasının 31 Mart'a kadar devam etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin coğrafi işaret envanterinin dijital ortama taşındığını belirterek, "Oluşturduğumuz güçlü veri tabanıyla istatistiki veriler, bu konuda çalışan araştırmacılar için zengin bir kaynak olacak. Ülke genelinde bu konuya ilişkin farkındalığın artmasıyla ekonomik katma değerimiz de artacaktır." ifadesini kullandı.

1 Mart

Sigara paketlerinde yeni dönem için düzenleme yapıldı. Uyarı alanlarının yüzde 85'e yükseltildiği standart sigara paketi uygulamasına geçilecek. Eski ürünler 5 Ocak 2020'den sonra piyasada bulundurulamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye aldıklarını belirterek, Hazine garantili, toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı olmasını temenni etti.

3 Mart

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileştirme desteği vereceğiz. Proje çağrısının bütçesini ilk aşamada 250 milyon lira olarak belirledik." dedi.

4 Mart

Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16 artarken, yıllık bazda yüzde 19,67 oldu. Şubatta ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,48 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Söz konusu ayda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 4,81 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Bakan Pekcan: "Şubat ayında ihracatımız yüzde 3,7 artıs¸la 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu."

7 Mart

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar liralık kredi büyümesi ile şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık." dedi.

11 Mart

TÜİK, geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdü.Geçen yılın son çeyreğinde ekonomi yüzde 2,8 daraldı. Kişi başına GSYH değeri, 2018'de cari fiyatlarla 45 bin 463 lira (9 bin 632 dolar) olarak hesaplandı. Bu değer, 2017'de 38 bin 660 lira (10 bin 597 dolar) olarak belirlenmişti.

12 Mart

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirdi.

15 Mart

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla yüzde 13,5 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı Aralık 2018'de 5,3 puan yükselerek yüzde 24,5'e çıktı.

Merkezi yönetim bütçesi, şubatta 16,8 milyar lira, ocak-şubat döneminde ise 11,7 milyar lira açık verdi.

TCMB 87. Hesap Do¨nemi Olagˆan Genel Kurulu toplandı. Banka Meclisi üyeliklerine Hayrettin Demircan ve Ahmet Keçeci'nin getirilmesine karar verildi. Denetleme Kurulu üyeliklerine de Mehmet Kaya, Hayrettin Kurt ve Mehmet Babacan seçildi.

19 Mart

İran sınırındaki Kapıköy Gümrük Kapısı, yapılan 100 milyon dolarlık yatırımla açıldı.

20 Mart

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirilen dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin ihraç tutarı 1 milyar dolar oldu. Böylece 2019'da uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan programın 6,4 milyar dolarlık kısmı tamamlandı.

21 Mart

Konuttaki KDV ve tapu harcı indirimi yıl sonuna kadar, mobilyada KDV indirimi, beyaz eşyada ÖTV sıfırlanması ve otomobiller ile motosikletler için ÖTV indirimi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararıyla, bir yıla kadar vadeli döviz tevdiat hesaplarından elde edilen faize uygulanan kesinti oranı yüzde 20'ye, bir yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 18'e yükseltildi. Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerden vadesi 1 yıla kadar olanlardan yüzde 7, vadesi 1-3 yıl arası olanlardan yüzde 3 kesinti yapılacak.

22 Mart

Cumhurbaşkanı Kararıyla, ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan mükelleflerce satın alınan araçlarda uygulanan KDV oranı, araç satılırken de geçerli olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'nda, "(Kanal İstanbul) 2025'te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz, buradan deniz araçları geçmeye başlar ve burada yaşam başlar. Proje güzergahında 7 karayolu köprüsü, 2 demiryolu geçişi, 2 metro geçişi planlanıyor. Bunlarla birlikte ana su iletim hatlarının geçişi kapsamında 8 adet tünelli geçiş öngörülüyor." dedi.

25 Mart

TÜİK'e göre, Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 11 olarak gerçekleşti.

26 Mart

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, Carrefoursa, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak." açıklamasında bulundu.

27 Mart

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz. Bu geçiş sürecinde tam 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık. Türkiye'deki bütün gümrüklerimizde kağıtsız elektronik ortamda ihracata 30 Nisan itibarıyla geçiyoruz." dedi.

28 Mart

TÜİK'e göre, ekonomik güven endeksi martta geçen aya kıyasla yüzde 3,1 artışla 79,4'ten 81,9'a yükseldi.

29 Mart

TÜİK'e göre, Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 16,9 azalışla 15 milyar 727 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı şubatta yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolar oldu.

31 Mart

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin olarak "Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA