“Ekonomide bir daralma yaşanabilir”
BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, Corona virüse karşı alınan önlemlere rağmen, virüsün küresel ekonominin yanı sıra Türkiye'de de bir durgunluğa neden olabileceğini söyledi.
17.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:49
BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, Corona virüse karşı alınan önlemlere rağmen, virüsün küresel ekonominin yanı sıra Türkiye 'de de bir durgunluğa neden olabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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