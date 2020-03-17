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“Ekonomide bir daralma yaşanabilir”

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, Corona virüse karşı alınan önlemlere rağmen, virüsün küresel ekonominin yanı sıra Türkiye'de de bir durgunluğa neden olabileceğini söyledi.

17.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:49
“Ekonomide bir daralma yaşanabilir”
BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, Corona virüse karşı alınan önlemlere rağmen, virüsün küresel ekonominin yanı sıra Türkiye 'de de bir durgunluğa neden olabileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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