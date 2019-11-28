"Ekonomide canlanma işaretleri geldi"

Altınbaş Üniversitesi tarafından düzenlenen "Çarşamba Buluşmaları"nda konuşan Prof. Dr. Emre Alkin ve Dr. Mahfi Eğilmez, son dönemde alınan göstergelerin ekonomide canlanmaya işaret ettiğini belirtti.

Altınbaş Üniversitesi'nde geçtiğimiz yıldan itibaren düzenlenen "Çarşamba Buluşmaları" yeniden başladı. Yeni sezonun ilk programında, Prof. Dr. Emre Alkin, Doç. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez,"Ekonomi Söyleşileri" başlığında "Ekonomi, Sosyal Hayat ve Dijitalleşme"yi masaya yatırdı. Üniversitenin Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi'nde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, geçtiğimiz yıl başlayan Çarşamba Toplantılarının bu yıl da süreceğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, her ay ekonomi, uluslararası ilişkiler, hukuk ve güzel sanatlarla ilgili bir toplantı yapılacağı bilgisini verdi.

"EKONOMİDEN CANLANMA İŞARETLERİ GELDİ"

Panelde konuşan Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, son göstergelerin ekonomiden canlanma işaretleri geldiğini gösterdiğini belirtti. 2020'de cari açığın yeniden gündeme gelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye'nin ithalatının büyük oranda ara malları ve hammaddelerden oluştuğuna dikkat çekti. Türkiye'nin ihracatının ise yüzde 80'den fazla nihai ürünlerden oluştuğunu belirten ve bu nedenle fiyat bazlı rekabetten olumsuz yönde etkilenildiğini anlatan Prof. Dr. Emre Alkin, ekonomik sorunların çözümü için yapısal reformların yapılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

"SANAYİ ÜRETİM ARZINDA TOPARLANMA VAR"

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mahfi Eğilmez ise "Ekonomide Durum Saptaması ve Gelecek" başlıklı sunumunda dünya ekonomisinin düşüş içinde olduğunu belirtti. Dünyanın artık eskisi gibi yüksek oranlı büyümelere ulaşmasının mümkün görünmediğini belirten Dr. Mahfi Eğilmez, ticaretteki daralmanın yavaşlamaya yol açacağını ifade etti. Avrupa ekonomisinin durgunluk içinde olduğunu belirten Dr. Mahfi Eğilmez, Çin'in büyümesinin de yüzde 12'lerden yüzde 6'nın altına gerilediğini hatırlattı.Türkiye'de ekonomiden canlanma işaretlerinin geldiğini belirten Dr. Mahfi Eğilmez, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının arz tarafında bir toparlanma yaşandığını gösterdiğini belirtti. Perakende satış hacminin de arttığını vurgulayan Dr. Mahfi Eğilmez bununla birlikte Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nde (PMI) seyrin ise sanayi üretimi gibi güçlü bir canlanmaya işaret etmediğini kaydetti. Enflasyondaki gelişmelere de değinen Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mahfi Eğilmez, son aylarda fiyat artışının baz etkisiyle yavaşladığına dikkat çekti.

"FİBER OPTİK AĞ YATIRIMI MUTLAKA YAPILMALI"

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Işın Çelebi de yaptığı konuşmada sürdürülebilir kalkınmanın önemine vurgu yaptı. Hong Kong'dan Fransa'ya kadar birçok ülkede protesto gösterilerinin önünün alınamadığını hatırlatan Doç. Dr. Işın Çelebi, bunun sürdürülebilir kalkınmaya olan ihtiyacı gösterdiğini belirtti. Dijitalleşme ve 5G'nin yeni bir dünya düzeni getirdiğini belirten Doç. Dr. Işın Çelebi, Türkiye'nin bu alanda geri kalmamak için fiber optik ağ yatırımlarını bir an önce yapması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin fiber optik ağ altyapısının uzunluğunun 350 bin kilometre olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Işın Çelebi, bu rakamın mutlaka 5 milyon kilometreye çıkarılması gerektiğini ifade etti.Doç. Dr. Işın Çelebi, Türkiye'nin en önemli meselesinin genç işsizlik olduğunu, bu sorunun da mutlaka çözülmesi gerektiğini belirtti.