Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Ekonomide Covid-19: Türkiye'nin 100 milyar TL önlem paketi için ekonomistler ne diyor? - Haberler

Ekonomide Covid-19: Türkiye'nin 100 milyar TL önlem paketi için ekonomistler ne diyor?

Ekonomistler, ekonomiyi destek paketinin farklı boyutlarını euronews Türkçe için değerlendirdi.

19.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:43
Ekonomide Covid-19: Türkiye'nin 100 milyar TL önlem paketi için ekonomistler ne diyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 'de vaka sayısının günden güne arttığı ve kamu sağlığı tedbirleri çerçevesinde evden çıkmama tavsiyesi üzerine birçok sektörün ciddi zarar gördüğü koronavirüs salgınına karşı uygulanacak Ekonomiyi Destek Paketi'ni 18 Mart Çarşamba günü açıkladı.

Peki paket beklentileri karşıladı mı, yoksa hayal kırıklığı mı yarattı? Sektörün öncelikli talepleri nelerdi? Toplu işten çıkarmaların önüne geçmek açısından devlet ne yapmalı? Konut kredilerine dair kolaylıklar nasıl bir canlanma sağlar? Ekonomistler, paketin farklı boyutlarını euronews Türkçe için değerlendirdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Euronews, Türkiye, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Haberler
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Haberler
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Haberler
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haberler
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Haberler
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Loading