"Ekonomide Üretime Katılan Görünmez Eller Projesi" bilgilendirme toplantısı GSO'da yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından, Ekonomide Üretime Katılan Görünmez Eller Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, kurul üyeleri ve girişimci kadınların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, kadınların evde ürettiği ürünlerin pazara sunulması konusunda bilgiler verildi. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yardımcısı Doç. Dr. Oya Özkanlı'nın hijyen ve gıda saklama, GAÜN Öğretim Görevlisi Ceyhun Uçuk'un gıda sunum teknikleri, NLK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt'un e-ticaret, GETHAM Endüstriyel Tasarım Uzman Yardımcısı Nurettin Ersin Çiçek'in tasarım, ambalaj ve paketleme konularında sunum yaptığı toplantıda üretimde, sunumda ve pazarlamada dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların ekonomiye katılmalarının son derece önemli olduğunu belirterek, "Kadınlar olarak Türkiye'nin yükselerek güçlenmesinde siz kadınlara büyük işler düşüyor. Bildiğiniz üzere nüfusumuzun yüzde ellisini siz oluşturuyorsunuz. Her fırsatta söylediğimiz gibi ülkemizin yeni pazarlara açılarak ürün yelpazesini genişletmesi, kadın erkek ayırt etmeden omuz omuza çalışmaktan geçiyor. Kendinizi geliştirin ve projeler üretin. Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni (KAGİDEM) sizler için kurduk ve şu an buraya girişimci kadın arıyoruz. Şimdiden hepinize başarılar diliyor, düzenlenen eğitim programının faydalı olmasını temenni ediyorum" dedi.



TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de bütün katılımcılara teşekkür ederek, "Bugün burada girişimci kadınlarımıza eğitim vererek gelişen dünyaya uyum sağlanmasını amaçladık. Eğitim konularını özenle seçtik. Gelişen dünya ekonomisine uyum sağlamak çok önemli bir konu. Hedefimiz kadın girişimci sayımızı daha da arttırmak. KAGİDEM'in hizmete başlamasıyla büyük bir mesafe alacağız. Girişimci kadınlarımıza kapımız her zaman açık. Sonuçta hepimizin amacı şehrimizi ve ülkemizi daha yukarılara taşımaktır" ifadelerini kullandı. Ayşen Ahi, "8 yıl önce Mehpare Şayan Kileci başkanımızın döneminde başlattığımız, Üretime Katılan Eller Projesi daha sonra da devam etti. Geldiğimiz süreçte 200 kişilik bir kadın girişimci potansiyeline sahip olduk. Bu kadınların hepsi evlerinde üretim yapıyor ve ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınlarımıza bu yıl ilk defa olarak bir günlük eğitime tabi tutarak ürettiğini pazarlama konusunda destek olmaya çalıştık. Bu anlamda bu insanların girişimcilik ruhlarına dokunabilmek ve onları ticari hayat içerisinde profesyonel bir üreticiye dönüştürme çabası içerisindeyiz. Girişimci olmak, dış pazarda ürettiğini satmak ve kendisini geliştirmek isteyen kadınlarımız için Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde kendilerine ofis vererek, onların evden çıkmalarını ve ticari hayata atılmalarını sağlamak amacıyla imkanlar sunuyoruz. 200 kadınımız Gaziantep Sanayi Odası'nda profesyonel eğitim aldılar. Adlıkları eğitimle daha profesyonel, daha hijyenik, daha iyi koşullarda nasıl üretim yapılır ve nasıl pazarlanır konusunda kadınlarımıza eğitim verdik. İnşallah faydasını görmelerini diliyor, tüm eğitmenlerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından eğitime katılan girişimci kadınlara sertifika verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA