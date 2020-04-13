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Ekonomiden Sorumlu Başkan yardımcısı Sabuncu; destekler hakkında bilgi verdi

AK Parti Aydın İl Teşkilatı ekonomiden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, tüm dünyayı etkisi altına Korona virüsü (Covid 19)'a karşı sağlık alanında alınan tedbirlerin yanında ekonomik anlamda da devletin ciddi tedbirler aldığını söyledi.

13.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:26
Ekonomiden Sorumlu Başkan yardımcısı Sabuncu; destekler hakkında bilgi verdi
AK Parti Aydın İl Teşkilatı ekonomiden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, tüm dünyayı etkisi altına Korona virüsü (Covid 19)'a karşı sağlık alanında alınan tedbirlerin yanında ekonomik anlamda da devletin ciddi tedbirler aldığını söyledi.

Bu kapsamda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Sabuncu, "AK Parti Hükümetimizin 18 yıldan beri olan başarılı yönetimi ve dünya ülkeleri arasında gösterdiği başarıyı ve farkı, bugün, dünyanın en büyük sorunu haline gelen covid 19 pandemi problemi karşısında da ortaya koymaktadır. Tüm ülkelere, örnek oluşturacak şekilde, sağlık alanındaki başarısının yanı sıra, ekonomi alanındaki güven veren duruşu ile de başarısını göstermektedir" dedi.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ülke genelinde dar gelirli 2 milyon 100 bin aileye, 1000 TL nakit yardımı yapılmakta olduğunu hatırlatan Mehmet Sabuncu, "Ayrıca Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıklamalarından da gördüğümüz gibi ilave olarak, dar gelirli 2milyon 300 bin vatandaşımıza daha, 1000 TL nakit yardımı yapılacaktır.2 milyondan fazla mükellefin, 53,6 milyar TL'lik Muhtasar, KDV prim ödemeleri 6 ay süre ile ertelenmiştir. Tüm esnaflarımıza 25000 TL'ye kadar yüzde 4,5 maliyetli 3 ay ödemesiz hazine destekli, nakit akışlarını düzenleyecek paket harekete geçirilmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımızın yaklaşık 90 milyon TL tutarındaki faiz yükü hafifletilmiştir. İşletmelerinin, olumsuz etkilendiğini beyan ederek, talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank a olan kredi borçlarının Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süre ile faizsiz olarak ertelenmiştir" dedi.

'Kısa Çalışma Ödeneği' ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlara 3 ay maaş desteği verildiğini de hatırlatan Sabuncu, "Bürüt maaşın yüzde 60'ı hazine tarafından karşılanmaktadır. Bu miktar minimum 1752 TL'dir. 65 yaş ve kronik rahatsızlığı nedeni ile sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir. Kamu bankalarımız aracılığı ile, aylık 5000 TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için, 'Temel İhtiyaç Desteği Paketi' devreye alınmıştır. Devletimiz, tüm alanlarda vatandaşımızın yanında yer alarak, kol kanat germekte, gereken her türlü kolaylığı sağlamak için uğraş vermektedir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Aydın, Güncel
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