Ekonomik Ağırlıkların Değiştiği Dünyada Dinamik Gelişmeler Görüyoruz"

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, ekonomik ağırlıkların da sürekli değiştiği dünyada çok dinamik gelişmeler gördüklerini, bu yüzden büyük değişikliklerin olduğu dönemde her zaman bir dengenin bulunması gerektiğini söyledi.Merkel, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü görüşmede AB ile Çin arasındaki ilişkilerin de ele alındığını ifade etti.AB'nin çok taraflı bir proje olduğunu ve çok taraflılık sisteminde iyi ikili ilişkilerin önem taşıdığını belirten Merkel, "Ağırlıkların, ekonomik ağırlıkların da sürekli değiştiği dünyada çok dinamik gelişmeler görüyoruz. Bu yüzden büyük değişikliklerin olduğu dönemde her zaman bir dengenin bulunması lazım." dedi.Burada yanlış anlamaya yol açmamak için "stratejik ortaklık" ve "stratejik rekabet" konularını tanımladıklarına işaret eden Merkel, "stratejik rekabetin" de olumlu bir çağrışımı olduğuna inandığını çünkü herkesin bu yarışta becerilerini ortaya koyması için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.AB-Çin Zirvesi yapılacakMerkel, 8 Nisan'da AB-Çin Zirvesi'nin yapılacağını dile getirerek bunun yanında Almanya'nın AB dönem başkanlığını üstleneceği 2020'nin eylül ayında da tüm AB ülkelerinin ve Çin'in davet edileceği bir zirvenin düzenleneceğini, Çin tarafının da bunu olumlu karşıladığını anlattı.Zirveye kadar herkesin ev ödevlerini yapacağını ümit ettiğini ifade eden Merkel, çok önemi bir proje olan İpek Yolu projesinde Avrupalıların da aktif rol oynamak istediklerini belirtti.Merkel, İkinci Dünya Savaşı'nın insanlığa sonsuz bir acı yaşattığını belirterek tarihten ders çıkartılarak dünyada bugünkü çok taraflılık sisteminin kurulduğunun altını çizdi.Söz konusu sistemin bugün değişen koşullara uyarlanması için hazır olmak gerektiğini vurgulayan Merkel, burada masada oturan herkesin bu sistemin gelişmesine katkıda bulunmak istediğini düşündüğünü söyledi. Merkel, bunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde reform yapılması, Uluslararası Para Fonunun geliştirilmesi, Dünya Ticaret Örgütünde reform yapılması, Dünya Bankasının yeni gelişmelere cevap verecek duruma getirilmesi, İklim Anlaşması'nın hayata geçirilmesi gibi konuları kapsadığını anlattı.Çok taraflı iş birliğinde herkesin kazanacağına inanılması gerektiğini anlatan Merkel, "Bunun için mücadele etmeye değer. Güvene ihtiyaç var. Herkes diğerinin çıkarını da düşünmesi lazım." şeklinde konuştu.ABD ile Çin arasındaki ticari alandaki görüşmeleri Avrupalılar olarak yakından izlediklerini vurgulayan Merkel, "Almanya tarafı olarak şunu söyleyebilirim, bu ticari görüşmeler duraksarsa bunu Almanya ekonomisinde hissederiz." değerlendirmesinde bulundu.Merkel, Çin'in Afrika'da yaptığı çalışmalardan Avrupalıların da bir şeyler öğrenebileceğini kaydetti.