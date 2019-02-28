Ekonomik Amiral Gemisi: Samsung Galaxy A50

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Samsung'un ekonomik bir fiyattan piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A50 modeli İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC fuarında tanıtıldı. Damla şeklinde çentiği bulunan telefonda 6.4 inçlik bir ekran yer alıyor. Seçimli olarak 4 ya da 6 GB RAM, RAM seçimine göre 64 ya da 128 GB depolama kapasitesiyle gelen telefon, arka yüzünde 25 + 8 + 5 MP kamera ile geliyor. Telefonun ön kamerası ise 25 MP.