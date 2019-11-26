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Ekonomik değil, baba olamadığı için canına kıymış

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz gün tüfekle intihar eden Ali Kabasakal'ın, ekonomik sıkıntılar nedeni ile değil, sağlık problemleri nedeniyle baba olamadığı için bunalıma girdiği öne sürüldü.

26.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:29Ekonomik değil, baba olamadığı için canına kıymış
'in ilçesinde geçtiğimiz gün tüfekle intihar eden Ali Kabasakal'ın, ekonomik sıkıntılar nedeni ile değil, sağlık problemleri nedeniyle baba olamadığı için bunalıma girdiği öne sürüldü.

Ali Kabasakal, Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarı Yenmiş köyünde bulunan evinde intihar etti. Bunun üzerine Kabasakal'ın cebinde 1,5 lirasının olduğu için intihar ettiğini ekonomik sıkıntı yaşadığı gibi iddialar sosyal medyada dolaşmaya başladı. Ali Kabasakal'ın akrabası olan ve aynı zamanda köy muhtarı Barış Özcan, yapılan haberlerin ve sosyal medyada yapılan paylaşımların doğru olmadığını belirtti.

Özcan, "Bankada parası olan bir insanın ekonomik sıkıntılardan dolayı intihar etmesi çok mümkün değil. Ailesinin ve akrabası olan bizlerin acısına saygı gösterilmesini istiyoruz. Ali ekonomik sıkıntılardan dolayı intihar etmedi. Ali'nin bazı sağlık problemleri vardı. Bundan dolayı ruhsal bunalım içerisindeydi. İntihar nedeni tamamen budur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ali Kabasakal'ın çocuk istediği ancak sağlık problemleri nedeni ile baba olamadığı için yaşadığı ruhsal sıkıntı ile intihar ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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