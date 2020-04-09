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Ekonomik durgunluğa karşı KOSGEB formülü genişliyor

Salgının ekonomide yarattığı tahribatı hafifletmek için etkinliği artırılan KOSGEB'in bu fonksiyonu bir adım daha öteye taşındı.

09.04.2020 05:01 | Son Güncelleme: 09.04.2020 05:01
Ekonomik durgunluğa karşı KOSGEB formülü genişliyor

Salgının ekonomide yarattığı tahribatı hafifletmek için etkinliği artırılan KOSGEB'in bu fonksiyonu bir adım daha öteye taşındı. KOSGEB kaynaklı kredilerin geri ödemesi 3 ay ertelendi. 713 milyon liralık krediyi ertelemenin getirdiği 21 milyon liralık maliyetin tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi
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