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Ekonomik güven endeksi ağustos'ta yüzde 7.9 artışla 87.1 puanda

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayındaki 80.6 düzeyinden, Ağustos ayında yüzde 7.9 artışla 87.1 düzeyine yükseldi.

28.08.2019 10:04 Ekonomik güven endeksi ağustos'ta yüzde 7.9 artışla 87.1 puanda
Ekonomik güven endeksi Temmuz ayındaki 80.6 düzeyinden, Ağustos ayında yüzde 7.9 artışla 87.1 düzeyine yükseldi.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.



Ekonomi

Kaynak: DHA

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