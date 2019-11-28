Haberler » Güncel » Ekonomik güven endeksi arttı - Haber

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi Kasım döneminde yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu.

28.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:20Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi Kasım döneminde yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım dönemi ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Ekim ayında 89,8 iken, Kasım ayında yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,9 değerine, reel kesim güven endeksi 105,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 91,3 değerine yükseldi. Kasım ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 63,9 değerine geriledi.
(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:34 Tuzla'da fabrikada yangın
11:34 Merzifon'da KHGB toplantısı yapıldı
11:33 TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN
11:33 İkna edilen Terör Örgütü mensubu teslim oldu
11:33 İstanbul japon deprem uzmanıgelecek 50 yılda deprem tahmini yapmak imkansız
11:23 Bakan Soylu açıkladı! 11 Fransa vatandaşı DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderilecek
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
11:14 Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği elektronik sigarada yüzde 1200 artış var
11:00 Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı!
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:45 Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
09:26 Yargıtay'dan emsal karar: İşten kendi isteğiyle ayrılan kadına nafaka yok
28.11.2019 11:35:47